Afghanistan, ritiro Usa completo: ultimo aereo via da Kabul

Gli Stati Uniti completano il ritiro e dopo 20 anni lasciano l’Afghanistan. Alle 21.29 italiane del 30 agosto 2021, l’ultimo aereo Usa è decollato dall’aeroporto di Kabul. “Sono qui per annunciare la conclusione del nostro ritiro dall’Afghanistan e la fine della missione per evacuare cittadini statunitensi, cittadini di altri paesi e afghani a rischio. L’ultimo C -17 è decollato dall’aeroporto internazionale Hamid Karzai alle 15.29 del 30 agosto, orario della costa orientale degli Stati Uniti”, ha annunciato in una conferenza stampa al Pentagono il generale Kenneth McKenzie, numero 1 dell’US Central Command.