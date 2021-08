Afghanistan, Trump: “Ritiro Biden peggiore vergogna nostra storia”

“Il ritiro dall’Afghanistan è una questione molto importante, però nessuno ha gestito una ritirata peggiore di quella di Joe Biden, è la più grande vergogna della storia del nostro Paese”. Intervistato da Fox News, Donald Trump si scaglia ancora contro l’attuale presidente, non mancando di lanciare strali anche contro George Bush per “l’orribile decisione di andare in Medio Oriente”, con le guerre in Afghanistan ed Iraq.

“So che questo non farà contenta la famiglia Bush, però credo che sia stata la decisione peggiore”, ha aggiunto l’ex presidente, attaccando la dinastia politica repubblicana con la quale è stato sempre ai ferri corti durante i suoi quattro anni alla Casa Bianca.

Trump ha poi difeso l’accordo che lui ha fatto con i Talebani, affermando che “trattammo da una posizione di forza”, lodando l’impegno dell’allora segretario di Stato, Mike Pompeo. Ed ha criticato il modo in cui Biden ha applicato il ritiro da lui deciso, affermando che avrebbe dovuto evacuare prima i civili afghani ed il personale dell’ambasciata e gli altri americani “e non i militari”.