Al Bano compie oggi 80 anni: “Per me sono solo 4 volte 20”

(Adnkronos) – “Per me sono soltanto 4 volte venti”. Oggi Al Bano compie 80 anni e parlando con Paolo Giordano del ‘Giornale’ fa il punto della situazione. “Il ritiro? Figurarsi se il buon Dio mi dà la salute, ho ancora tante cose da fare”. Tra queste un giorno potrebbe esserci anche un duetto con Giorgia Meloni: “Le proporrei di cantare il nostro brano Libertà al posto di Romina Power”. L’altra sera Al Bano ha tenuto un concerto kolossal all’Arena di Verona (andrà in onda martedì 23 in prima serata Canale 5). Tanti gli ospiti, da Romina Power a Ricchi e Poveri, Arisa, Umberto Tozzi fino a Gianni Morandi: “Mi ha commosso che Morandi abbia abbandonato la sua Romagna martoriata e, da sfollato, sia venuto a cantare con me. Per salvarsi dall’alluvione, è stato aiutato dai vigili del fuoco, mica una cosetta”.

Al Bano parla anche dell’uscita dall’ospedale di Silvio Berlusconi: “Una bella notizia. Ha un cuore più grande di tutte le sue aziende. Ricordo che, quando abbiamo attraversato la disgrazia di mia figlia Ylenia, lui mi mandava un telegramma al giorno. Ogni giorno. Se hai bisogno conta su di me. Anche Sophia Loren è stata molto presente. Invece il governo di allora chi l’ha mai sentito?». Infine il neoottantenne smentisce la presunta polemica con Pupo pronto a partecipare a un festival a Mosca: “Non ho detto nulla contro Pupo. Mi è stato chiesto se io l’avrei fatto e ho risposto di no. Fine. Ognuno può fare quel che vuole e chi sono io per giudicare”. Però, quando si tornerà alla pace, “sarò il primo ad attraversare di nuovo i confini della Russia per cantare”.