Al ‘Nomentano’ l’emozionante dialogo tra sordi e udenti

Un’iniziativa davvero lodevole quella che stamane ha avuto come protagonisti il ‘Gruppo AccessibiLis’ ed il ‘Gruppo Musica di Grande come una città’, che hanno incontrato i cittadini e i ragazzi del Liceo Scientifico Nomentano (via della Bufalotta 229, Sala Giovanni Falcone e Biblioteca), per raccontare la magia e i luoghi dell’incontro possibile fra sordi e udenti: dal linguaggio alla musica, dalla fotografia agli spazi immateriali in cui il concetto di integrazione cede il passo ad un più variegato flusso di relazioni spesso sorprendente e inaspettato.

Paola Innocente e Ruggero Piperno hanno poi introdotto la mostra fotografica ‘Cosa mi dice la musica’ mentre, Sabrina Zannui, ha presentato il cortometraggio ‘Il suono dei sensi’, tratto dal laboratorio musicale per bambine e bambini sordi e udenti diretto dal percussionista Marco Testoni. Per l’occasione sono state anche mostrate brevi interviste, video e scatti fotografici, che raccontano come le vibrazioni degli strumenti a percussione e la musica – la forma d’arte più legata all’udito – possano diventare spazio di gioco e di scambio tra sordi e udenti. Ma la storia di questo dialogo ha radici lontane. Pochi sanno, infatti, che esiste una scuola in cui bimbi sordi e udenti fanno insieme un percorso e diventano bilingui: è l’Isiss Margarotto, del quale hanno poi parlato Viviana Rocchi e Isabella Pinto. A seguire, in questa mattinata densa di appuntamenti ed emozioni, Alessio Di Renzo e Virginia Volterra hanno poi spiegato che cosa è la LIS.

Monica Caretta, ha parlato della nascita del ‘Gruppo AccessibiLIS’ all’interno di ‘Grande come una città’, e di come si possa immaginare una politica culturale nel III Municipio aperta a sordi udenti…leggendo le labbra!

All’evento hanno partecipato anche Maria Concetta Romano e Christian Raimo, Assessori alle Politiche Sociali e alla Cultura del III Municipio, e Beatrice D’Aversa, presidente del gruppo SILIS, grazie al quale due interpreti professionisti hanno tradotto in LIS e in italiano tutti gli interventi.

Al via un laboratorio per bimbi tra i 4 e gli 8 anni

Infine, nell’occasione è stato lanciato il Laboratorio di Teatro per bambine e bambini sordi e udenti a cura di Dario Pasquarella (Associazione Arte & Mani) tenuto in lingua italiana e in LIS. Il laboratorio è aperto a un massimo di 15 partecipanti tra i 4 e gli 8 anni.

Per iscrizioni e informazioni scrivere a: accessibilis@grandecomeunacitta.org specificando nome, età del bambino e contatti di riferimento del genitore. L’evento è patrocinato dal III Municipio.

Ricordiamo che la mostra fotografica resterà allestita presso la Biblioteca del Liceo Scientifico Nomentano fino al 31 gennaio 2020.

Max