‘Aladin’, al Brancaccio, diventa un concorso per le scuole

Mentre sul palco si appresta a prendere vita il musical, il Teatro Brancaccio ha organizzato un concorso aperto agli alunni delle scuole della Capitale, dal titolo ‘Aladin… Un’idea geniale per la tua città’, proprio in occasione dello spettacolo Aladin Il Musical Geniale, prodotto da Officine del Teatro Italiano in collaborazione con Viola Produzioni, in scena a Roma dal 2 Ottobre all’8 Dicembre.

Nella favola originaria de Le Mille e Una Notte, Aladin non può esprimere desideri per se stesso ma solo per chi gli sta più a cuore. Nello stesso modo, vogliamo spingere gli alunni a esprimere desideri per la collettività, immaginando nuovi modi di vivere in solidarietà e con sostenibilità, insieme a chi abita gli stessi spazi.

Partendo dal proprio territorio di appartenenza, la classe sarà chiamata a scegliere un angolo della città dimenticato da ripulire e reinterpretare senza limiti alla fantasia.

Può essere uno spazio dimenticato del quartiere, un giardino trascurato, una casa abbandonata, la vostra scuola… che possono essere trasformati, grazie ai desideri degli alunni, in nuovi spazi di convivialità, divertimento, cultura, per crescere e imparare a vivere tutti insieme nel rispetto dell’ambiente e di tutti i cittadini

Gli studenti partecipanti dovranno elaborare un disegno per classe in formato A3 partendo dalla fotografia dello spazio scelto; la fotografia dell’originale dovrà poi essere inviata insieme al disegno, per poter appieno comprendere il progetto di rivalutazione dello spazio realizzato dalla classe.

Come spiegano ancora gli organizzatori: “Le nostre città hanno bisogno di un’idea geniale e voi alunni avete la vera lampada di Aladino: la vostra creatività e sensibilità, che darà nuova luce a luoghi spenti dai segni del tempo, dall’abbandono e dal degrado. Con la speranza che i vostri desideri possano essere esauditi!”

E dunque, a chi è rivolto in particolare? Il concorso è aperto a tutti gli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado sotto la supervisione di un insegnante coordinatore e promotore dell’iniziativa presso la propria classe.

Per quel che riguarda i requisiti del disegno, gli studenti, rappresentando il più fedelmente possibile la trama e gli aspetti dello spettacolo, potranno eseguire il lavoro seguendo i criteri sotto elencati: I disegni devono essere realizzati esclusivamente su materiale cartaceo. Il formato dei disegni dovrà essere A3 – Ogni lavoro potrà essere realizzato a piacere con qualsiasi tecnica/modalità pittorica (a mano e/o in digitale) – Il disegno deve contenere l’indicazione e l’indirizzo della scuola e della classe autrice – Il plico deve contenere il modulo di iscrizione allegato al bando con il nome e il numero di telefono dell’insegnante referente.

Per quel che riguarda infine la consegna e la scadenza, i disegni dovranno essere inviati in busta chiusa a mano o a mezzo posta presso il botteghino del Teatro Brancaccio in Via Merulana 244 entro e non oltre il 31 Ottobre 2019.

Info: Ufficio Scuole Teatro Brancaccio, tel. 06/80687234 -cell. 340/6772283 – promozionescuole@teatrobrancaccio.it.

