Alaska, avvistate navi cinesi e russe: Usa inviano cacciatorpedinieri

(Adnkronos) – La Marina degli Stati Uniti ha inviato cacciatorpedinieri al largo delle coste dell’Alaska dopo che sono state avvistate nelle vicine acque internazionali 11 navi da guerra cinesi e russe. Il senatore Dan Sullivan, repubblicano dell’Alaska, ha definito le dimensioni dell’operazione congiunta di Mosca e Pechino della scorsa settimana “senza precedenti”, con gli Stati Uniti che hanno in risposta inviato i 4 cacciatorpedinieri nei pressi delle isole Aleutine.

Il comando settentrionale Usa ha detto che le navi russe e cinesi sono rimaste in acque internazionali e non sono state considerate una minaccia. Ma l’esibizione di forza è stata interpretata come un modo per ricordare le collaborazione militare tra i due Paesi e quanto si trovino vicini all’Alaska, sottolinea oggi Cbsnews.