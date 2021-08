Albano, auto in fiamme mentre è in marcia: pericolo per padre e figlia

Albano, auto in fiamme mentre è in marcia: pericolo per padre e...

Ad Albano Laziale sono stati minuti di grande paura quando una Renault Twingo con padre e bambina piccola a bordo ha preso fuoco improvvisamente in pieno centro, tra piazza Mazzini e via Gallerie di Sotto, dove ci sono molte case, una banca, locali commerciali e poco distanti anche gli ambulatori Asl Roma 6.

Il fumo e le fiamme altissime dal vano motore hanno indotto padre e figlia a scappare in fretta e furia fuori dalla macchina. Da dietro a loro seguiva una pattuglia della polizia stradale di Albano che li ha subito aiutati a mettersi in salvo ed ha chiuso ed evacuato la zona, fermando il traffico, con l’ausilio di una gazzella dei carabinieri del radiomobile di Castel Gandolfo. Dopo pochi minuti sono arrivati anche i vigili del fuoco di Marino che hanno spento l’incendio ma la macchina ormai era ridotta in pochi minuti in un cumulo di cenere.