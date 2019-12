Alessandra Amoroso, chi è l’artista ex ‘Amici’: età, carriera, vita privata, fidanzato, Instagram

Alessandra Amoroso, chi è l’artista ex ‘Amici’: età, carriera, vita privata, fidanzato,...

Sempre più in rampa di lancio, sempre più apprezzata da un vasto pubblico per le sue indubbie doti canore Alessandra Amoroso è sulla cresta dell’onda della musica italiana da ben dieci anni e, infatti, non è un caso che siano arrivati anche i momenti dei festeggiamenti.

Proprio questa sera infatti su Italia 1 arriva in prima serata, per questo 23 Dicembre 2019 un’appuntamento imperdibile con i dieci anni di Alessandra Amoroso, uno special tv che ripercorre tutte le tappe della celebre cantante uscita da Amici.

Già, ma per appunto: Alessandra Amoroso chi è? Cosa sappiamo dell’artista ex ‘Amici’? Quanti anni ha, e come è andata avanti la sua carriera? E poi, quanto età a privata cosa sappiamo? Ecco un excursus su Alessandra Amoroso.

Alessandra Amoroso, chi è: anni, musica, debutto Amici di Maria De Filippi, vita privata, amori e Social

Alessandra Amoroso è nota senza alcun dubbio a tutti, o almeno ai più, come la cantante tra le più in voga tra quelle uscire da ‘Amici’ (insieme ad Emma, tra l’altro): quella, in pratica, ad aver ottenuto negli anni il maggior successo di pubblico.

Alessandra Amoroso, è nata il 12 agosto 1986 a Galatina, provincia di Lecce, laddove ha mosso i primissimi passi nel mondo della musica. Era infatti poco più che una bambina quando le sue indubbie doti canore sono venute fuori in tutta la loro prorompenza.

Grazie anche al proficuo sostegno della famiglia, la giovanissima salentina ha potuto dedicarsi con tutta sè stessa nell’inseguimento di un sogno, quello di imporsi nella musica. Molto presto, infatti, fa incetta di premi a livello locale: in particolare ne ottiene uno piuttosto importante quando si aggiudica la vittoria alla seconda edizione del festival canoro ‘Fiori di Pesco’.

Gli anni passano veloci all’insegna del continuo perfezionamento, fin quando a soli 17 anni decide di fare il salto di qualità prendendo parte ai provini di ‘Amici‘. Il paradosso però è che dopo una serie di audizioni viene scartata.

aggiornamento ore 1,12

Succede, spesso, a grandi artisti. Ma il bello è proprio questo, non mollare. Tanto è vero che l’appuntamento con il talent, è solo rinviato di poco: nel 2009 riesce a farcela ed entra nella classe di Amici. Qui incassa subito grandi consensi e si impone come una vera stella.

Non è un caso infatti che il suo primo inedito ‘Immobile’ si trasformi in poco tempo in disco di platino mentre è ancora all’interno del programma, spingendola verso la vittoria finale.

Finito il programma, la strada è spianata. L’artista infatti firma per la Sony e incide il suo primo album da professionista ‘Senza Nuvole‘ che diventa multi-platino.

Da allora la carriera non ha più subito scossoni né rallentamenti, andando a registrarla come una delle star italiane più apprezzate, corroborandole il background anche attraverso preziose collaborazioni, rapporti diretti coi colleghi e innumerevoli partecipazioni a eventi musicali di spicco.

aggiornamento ore 5,14

Il successo del primo album di Alessandra Amoroso viene infatti raddoppiato da quelli che seguono. In particolare ‘Il mondo in un secondo‘ (2010) e ‘Amore Puro‘ (2013) raggiungono considerevoli vette di consenti, e diventano ambedue dischi multi platino.

Sono in particolare tre tre anni, i primi della seconda decade dei duemila, in cui la carriera l della cantante diventa in ascesa costante così come il numero di fan.

Non è un caso che i suoi concerti facciano registrare il sold out in tutte le date. Ottime vendite fanno registrare anche i dischi successivi.

Si tratta degl album ‘Alessandra Amoroso’ (2015) e ‘Vivere a Colori’ (2016). Molti altresì i premi della critica tra cui quelli come migliore cantante italiana e miglior cantante dell’Europa del sud agli EMA Mtv Awards del 2014.

E la vita privata? Come noto, Alessandra è fidanzata da diversi anni con il produttore discografico Stefano Settepani. I due convivono e si parla di matrimonio, ma questa voce è stata smentita dalla cantante, che non ha però negato, in futuro, di sognare le nozze.

Questo invece è il profilo Instagram della cantante: https://www.instagram.com/amorosoof/

aggiornamento ore 8,30