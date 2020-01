Alessandro Cocco, chi era l’uomo dei record per presenze in TV

Andy Wharol disse che prima o poi ognuno di noi avrà 5 minuti di notorietà. Alessandro Cocco ci aveva preso gusto però, e da una semplice apparizione televisiva si è trasformato in un volto noto della TV italiana. Forse il nome non vi dirà molto, ma il viso senza dubbio sì, perché ha accompagnato intere generazioni sempre dal suo posto, in prima fila.

Alessandro Cocco è morto oggi, all’età di 78 anni, dopo essere diventato un volto noto senza aver mai fatto parte del mondo dello spettacolo come protagonista. Sì perché Alessandro era il maggior presenzialista della TV italiana, come membro del pubblico. Una carriera nata per caso in una TV privata e proseguita in Mediaset e in Rai.

Presenze da Guinness

Il suo vito sorridente e rassicurante ha accompagnato nani di storia della TV italiana. Sono innumerevoli le sue apparizioni in TV, tutte conteggiate: più di 30mila passaggi televisivi comprese le repliche e 10mila ospitate in programmi tv. Con un record ancora ineguagliato di 5 trasmissioni in una sola giornata.

Numeri da record che gli sono valse anche il Guinness dei primati. Alessandro Cocco era diventato papà solo due anni fa dopo la sua relazione con una ragazza di 25 anni. Si è spento oggi a Gornale Olona, nel Varesotto.