Alesse (UnivAq): ‘Da Alfasigma innovazione e radicamento su territorio’

(Adnkronos) – “L’Università dell’Aquila è in questo importante evento al fianco di Alfasigma e dell’intero comparto farmaceutico, vera ricchezza della regione Abruzzo, e si mette a disposizione con il proprio patrimonio di saperi, per incidere in maniera sinergica sul benessere economico e sociale del territorio abruzzese”. Così Edoardo Alesse, rettore dell’Università degli Studi dell’Aquila e già presidente del Polo di innovazione chimico-farmaceutico della regione Abruzzo Capitank, questa mattina durante l’inaugurazione del nuovo reparto Sterile 4 di Alfasigma ad Alanno, in provincia di Pescara.

La cerimonia è stata anche l’occasione per sottolineare il rapporto che l’azienda farmaceutica ha da tempo con l’Università dell’Aquila e il territorio. Alfasigma – è stato ribadito – ha sviluppato anche la Robotic Material Handling and Machine Tending System 4.0, una stazione robotizzata ad alta automazione grazie al lavoro congiunto con Novatec Srl, spin-off di UnivAq. E’ la prova di “un ulteriore successo di Alfasigma – sottolinea Alesse – che denota grande spirito di innovazione e uno spiccato radicamento territoriale. L’Università dell’Aquila, nell’interpretare compiutamente la propria vocazione alla terza missione, è in questo importante evento al fianco di Alfasigma. L’ateneo intrattiene rapporti molteplici con tutto il territorio, con le istituzioni produttive, tra cui il forte settore farmaceutico di cui Alfasigma è rappresentante fondamentale nella regione”.

Oggi “si celebra il compimento di un progetto iniziato alcuni anni fa in cui Alfasigma con l’Università, nell’ambito dell’aggregazione del Polo chimico-farmaceutico che allora presiedevo, ha messo in campo un’attività di ricerca e sviluppo e di ricerca industriale volta a ottimizzare il sistema della produzione di farmaci in sede locale. Un progetto molto ambizioso e importante, che ha arricchito di una tecnologia innovativa l’attività di Alfasigma”.