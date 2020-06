Alessio Viola, chi è: carriera, età, Instagram e vita privata

Di lui si parla ormai da diverso tempo, considerato com’è come uno dei più preparati volti del giornalismo televisivo per competenza e, anche, per affabilità e capacità d’intrattenere. Di chi si tratta?

Di Alessio Viola, il noto volto tv del giornalismo che, come riportano alcuni, da piccolo voleva fare l’attore, ma poi è stato folgorato dall’informazione, fino al vero salto di qualità con Sky.

Ma chi è Alessio Viola? E che cosa sappiamo di lui? Quanti anni ha, qual è stato l’esordio della sua carriera,la sua vita privata? Andiamo a scoprire qualcosa di più sul suo conto.

Alessio Viola, chi è: anni, esordi, Sky, Tv8

Alessio Viola è un noto giornalista e conduttore tv di Sky, o meglio del circuito legato alla tv satellitare dal momento che sempre più interesse intorno a lui si è costruito anche tramite TV8.

Da ragazzino aveva il sogno di essere un grande attore, ma poi è optato per il giornalismo: Alessio Viola è uno dei volti di Sky più noti. In modo particolare è noto per Sky Tg24 dove ha iniziato la sua gavetta nel giornalismo televisivo.

Nella primavera del 2020, ha ottenuto la conduzione di un nuovo contenitore d’intrattenimento al fianco di Adriana Volpe: ovvero Ogni Mattina.

Alessio Viola, chi è: segno zodiacale, dove vive, SkyTG24, TV8, Ogni mattina

Classe 1975, Alessio Viola è di Roma città dove vive e lavora e e il 6 luglio sotto il segno del Cancro. Da ragazzino, tra i banchi del liceo sognava un futuro da ‘famoso’. Prima come attore e poi come giornalista.

Sono partite molte collaborazioni per diversi settimanali. Da Gente a Panorama da Tv Sorrisi e Canzoni a Il Foglio: insomma, Viola ha davvero spaziato molto. prima di passare alla tv.

In televisione, è arrivato nel 2005 quando è approdato a Sky diventando uno dei conduttori di Sky Tg24. Viola ha avuto la possibilità di preparare alcuni speciali per personaggi dal grande calibro come Antonello Venditti, Tiziano Ferro, Cesare Cremonini e poi Giorgia, Corrado Guzzanti e Gianni Morandi.

Alessio Viola, chi è: è sposato? Vita privata, Instagram

Ma Alessio Viola è sposato o fidanzato? Parrebbe di si, almeno seguendo alcune foto che lui stesso ha pubblicato sui social, in particolar modo su Instagram (https://www.instagram.com/alessiovioa)

Alessio Viola ha fatto sapere che tramite il nonno si è appassionato al teatro e al cinema: in particolare è fan di tutti i film di Totò. Quando a modelli di giornalismo ha ammesso di ammirare molto Enrico Mentana.

Tra i suoi cantanti preferiti ci sono Vasco Rossi e Fabrizio De Andrè.

