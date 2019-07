Ali Agca: chi è l’uomo che sparò a Papa Giovanni Paolo II. Le rivelazioni su Emanuela Orlandi

Dopo le dichiarazioni su Emanuela Orlandi, in cui ha affermato che la donna sarebbe ancora viva e nascosta per volere di una cospirazione internazionale, in tanti si stanno chiedendo chi sia Ali Agca, perché ha fatto queste rivelazioni e quali prove possa avere a supporto.

Ali Agca: dove si trova oggi l’autore dell’attentato al Papa. L’intervista in cui dice che Emanuela Orlandi è viva

Alì Agca è diventato celebre in tutto il mondo, in quanto uomo designato per l’attentato a Papa Giovanni Paolo II del 1981. L’azione, voluta dal Kgb in risposta al tentativo di Karol Wojtyla di operare al fine della caduta del regime comunista, venne intrapresa incaricando proprio il terrorista.

Noto per la sua mira infallibile, Alì Agca si era già macchiato dell’omicidio del giornalista Abdi Ipekci, quando gli fu commissionata l’uccisione del Papa il 13 maggio 1981.

Arrivato in Piazza San Pietro, il terrorista riuscì a sparare contro Giovanni Paolo II, ma la pallottola non danneggiò miracolosamente i suoi organi vitali. Mehmet Alì Agca venne arrestato dopo 3 giorni di processo con condanna all’ergastolo.

Ali Agca è nato il 19 gennaio 1958 a Yesiltepe in Turchia. Nel corso della sua vita, Papa Giovanni Paolo II fece diverse volta visita in carcere al suo attentatore, dimostrando la sua grande forza spirituale.

Dopo diversi anni di buona condotta, da ergastolano Ali Agca ha potuto chiedere la grazia che nel 1996 Carlo Azeglio Ciampi gli ha concesso nel 2000.

In Turchia Ali Agca passa dieci anni fra libertà e detenzione, in attesa di risoluzione definitiva dei suoi problemi con la giustizia legati all’assassinio del giornalista Ipekci, fino a quando, nel 2010, è tornato libero definitivamente.