Allarme meteo oggi 25 Luglio 2019: temperatura a +40° in Italia, ecco dove e cosa fare

E’ una giornata bollente, nel senso letterale del termine. Oggi, 25 Luglio 2019 è bollino rosso praticamente ovunque in Italia, con una emergenza per picchi di temperatura che porteranno il caldo a livelli a dir poco estremi. Quali?

Stando agli esperti delle meteorologia, oggi i picchi termici arriveranno a +40°C. Ecco dove succederà e cosa fare per proteggersi.

Allarme meteo oggi 25 Luglio 2019: temperatura a +40°: cosa fare e cosa no, e quali le città a rischio

L’annunciata vasta ondata di calore sta imperversando da ieri per tutto il Mediterraneo, con temperature superiori alle medie.

In Italia, la situazione sarà torrida fin quasi all’estremo, con picchi di temperature che raggiungeranno i +40°C.

Inoltre, la temperatura sarà peggiorata dall’umidità. I tassi igrometrici aumenteranno tutt’oggi l’indice humidex, ovvero il livello di disagio dato dal caldo da parte del corpo umano.

Questo discorso vale per la maggior parte delle città italiane. Ma quali quelle più a rischio?

Una di queste è Firenze dove viene data la massima a 40° a cui va aggiunta l’umidità.

E poi, immancabile, Roma. La capitale soffrirà di un caldo asciutto che porterà il top al 36°, con una percezione di almeno due-tre gradi in più per l’indice humidex.

In particolare, il territorio della capitale avrà una media giornaliera di 35°, mentre il picco di 3 sarà avvertito con insistenza per ragioni di umidità, così come avverrà a Frosinone (35) e Viterbo (35)

La cappa di calore tartasserà Milano (37°) e Bologna ancor di più (38°), mentre Napoli si attesterà tutt’oggi intorno ai 35° e Palermo, invece, ad un più che accettabile livello di 32° di media.

Alta anche la soglia a Torino (35°)