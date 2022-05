Allegri: “Io espulso? Uno dell’Inter mi ha dato un calcio”

(Adnkronos) – “E’ passato uno dell’Inter e mi ha dato una pedata…”. Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, a Mediaset risponde così sull’episodio che ha portato alla sua espulsione nella finale di Coppa Italia persa 4-2 contro l’Inter. “Complimenti all’Inter, noi non abbiamo vinto nessun trofeo e dobbiamo tenere questa rabbia per l’anno prossimo, dobbiamo tornare a vincere. C’è amarezza per il risultato, abbiamo fatto una buona prestazione. Ai ragazzi non posso rimproverare nulla. Facciamo i complimenti all’Inter e all’arbitro che ha diretto una bella partita”, dice Allegri. “La squadra ha fatto bene per 70 minuti, avevamo bisogno di fare cambi. Ho scelto la difesa a 3 a quel punto per dare maggiore copertura a Cuadrado che sulla fascia aveva davanti Perisic”, dice riferendosi ai cambi.