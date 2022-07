“Altro che Bonus psicologo, 20 milioni di italiani non hanno i denti per mangiare”, denuncia Paolo Battaglia

“Mentre oltre 20 milioni di italiani disgraziati non possono permettersi di possedere i denti per mangiare – accusa il Critico d’Arte Paolo Battaglia La Terra Borgese – Poveri, spesso nemmeno classificati come tali, che sempre subiscono complicazioni digestive, sentimenti di vergogna, orientamento all’emarginazione, insufficiente autostima, impedimenti nel parlare, disturbi sia mentali dolorosi e opprimenti che dei processi cognitivi, la politica italiana stanzia 20 milioni di Bonus psicologo: 10 per rafforzare le strutture sanitarie e altrettanti 10 in voucher per fortunati cittadini con Isee inferiore a 50.000 euro“.

“Ma come? si parla male del Reddito di Cittadinanza – osserva il critico – e si regalano soldi allo psicologo? e si lasciano i poveri senza sorriso? il sorriso che è linfa di vita? Mistero della Fede o delle scienze sociali?”.

Secondo Paolo Battaglia La Terra Borgese, “Un’Italia che scansa le rivolte sociali facendo finta da Cuneo a Marsala di tollerare i poveri posteggiatori abusivi, testimoni, questi, della necessità sociale del Reddito di Cittadinanza, un’Italia che nega a questi ultimi ogni diritto, tentando persino di negare loro il diritto al Reddito di Cittadinanza, è un’Italia ipocrita svenduta ai commerci dei peggiori bottegai“.

Infine si domanda e domanda Paolo Battaglia La Terra Borgese concludendo il suo legittimo sfogo: “Ma l’Italia, è ancora un Paese di Scienziati e Poeti?“.

Max