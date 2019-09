Amadeus a Fiorello: a Sanremo meglio Madonna o Lady Gaga?

“Sanremo? Non c’è ancora niente di certo, secondo te è meglio invitare Madonna o Lady Gaga?”. “Madonna? Per carità di Dio! Meglio Lady Gaga, musicista fantastica, cantante fantastica”.

Un simpatico siparietto radiofonico quello andato in onda oggi in diretta su Radio2, quando Fiorello ha chiamato telefonicamente Amadeus per fargli gli auguri di compleanno.

Una telefonata che lo showman aveva introdotto affermando: “Se non mi risponde non vado a Sanremo“.

Dal canto suo il conduttore, che oggi compie 57 anni, ha ricordato sempre in diretta la nuova stagione de ‘I soliti ignoti‘, in onda da lunedì 16 settembre su Raiuno, ed annunciando la sua presenza in occasione della prima puntata di ‘Domenica In‘.

Max