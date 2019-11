Amazon Black Friday 2019, ancora novità da oggi: ecco tutte le offerte e elenco articoli scontati sino al 70%

Ne abbiamo già parlato ieri: arriva il Black Friday e tra tutti è in qualche modo proprio Amazon ad avere già la palma di azienda più pronta con le più variegate delle offerte.

Come noto, Amazon tende anche ad anticipare le promozioni, le offerte e gli sconti. Ma adesso andiamo nel dettaglio e proviamo a fare chiarezze circa le proposte e le offerte specifiche con gli sconti che ci sono e ci saranno sul portale dell’e-commerce più famoso al mondo.

Amazon Black Friday 2019, elenco offerte e articoli scontati sino al 70%. Quali, come, quando

L‘Amazon Black Friday 2019, dunque, prevede articoli scontati sino al 70%. Se il countdown per il Black Friday è scattato, su Amazon vola letteralmente.

Man mano che si approssima il 29 novembre, data del Black Friday 2019, e sempre più sono le offerte che il sito di Amazon propone ai suoi clienti.

Basta andare sulla pagina di Amazon e si scoprono diversi prodotti sotto del prezzo di mercato e la percentuale di sconto che supera il 50% e può arrivare anche al 70%.

Come noto, la homepage di Amazon divide le offerte per sottocategorie, per trovare più facilmente ciò che si cerca.

Occhio, in primo luogo alla la sezione “tutte le offerte”: qui c’è la lista completa dei prodotti, ma alcuni prodotti ritornano anche nelle altre categorie per ragioni di grande convenienza. Un esempio sono le cuffie Bluetooth scontate del 59%, oppure tutti gli smartphone Xiaomi.

C’è poi il settore degli aspirapolvere e una nuova sezione con tutti i prodotti a meno di 20 euro. Non bisogna poi dimenticare la categoria forse preferita dai clienti, quella delle “offerte lampo”. Si tratta come si sa di una lista dei prodotti scontati, con il timer che indica la scadenza dell’offerta lampo e la percentuale di interesse da parte dei clienti Amazon.

E poi c’è lo spazio Natale: Amazon apre la sezione “preparati per Natale”: tanti prodotti da regalare tra cui i nuovi smartwatch,i prodotti smart per la casa intelligente, lampadine wi-fi, giocattoli, giardinaggio e via discorrendo.

Infine, ricordiamo anche l’area “tesori nascosti”, con le offerte che finiscono ogni giorno allo scoccare della mezzanotte.