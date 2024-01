Ambiente e verde a Roma – Monteverde, Diaco e Di Russo (M5S): “Di tutto per tutelare alberi via Ozanam”

“Siamo vicini ai cittadini che hanno manifestato ieri a Monteverde contro l’abbattimento degli storici olmi. I primi 14 arbusti di via Ozanam stanno infatti per essere abbattuti. Faremo tutto il possibile per tutelare questi alberi: ci appelleremo alle norme stabilite dal Regolamento di Roma Capitale e alle leggi europee. Il verde è prezioso, abbiamo il dovere di proteggerlo!“

Così in una nota congiunta il consigliere capitolino Daniele Diaco e il capogruppo in Municipio XII del M5S Lorenzo Di Russo.

Max