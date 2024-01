Ambiente Roma – Bonessio, Cicculli e Luparelli: “Bene la valorizzazione dell’area di via Latina per metterne a sistema le risorse storico-ambientali”

Con l’approvazione ieri in Aula Giulio Cesare della delibera sulla valorizzazione dell’area di via Latina riguardante le zone Mandrione – Arco di Travertino – Torre del Fiscale, abbiamo dato una prima risposta concreta a un territorio che da tempo chiede di essere ascoltato e valorizzato.

Grazie alla proposta della consigliera Erica Battaglia, condivisa dall’Assemblea capitolina, verrà avviato un percorso partecipato volto a mettere a sistema tutte le risorse culturali, archeologiche e ambientali di cui dispone il quadrante Appio Latino. Primo fra tutti il parco dell’Appia Antica, l’area naturale con un ricco patrimonio storico e di biodiversità che ricade nei Municipi VII e VIII e che rappresenta il parco urbano più grande d’Europa.

“Con il prezioso lavoro svolto dalle associazioni locali che operano da anni su quel territorio, in collaborazione con gli enti istituzionali che entreranno a far parte della cabina di regia, potranno essere realizzati progetti di rigenerazione urbana, come rimedio alle sacche di degrado, per migliorare la qualità della vita dei cittadini. Allo stesso tempo è un modo per delocalizzare l’offerta turistica proponendo la scoperta di nuovi itinerari al di là dei percorsi tradizionali che interessano prevalentemente il centro cittadino”.

Così in una nota i consiglieri dell’Alleanza capitolina Verdi-Sinistra Ferdinando Bonessio, Michela Cicculli e Alessandro Luparelli.

Max