Ambiente Roma – Ciaccheri, “Più verde con 240 nuovi alberi a Tor Marancia, Garbatella, Marconi e Montagnola”

Prosegue l’impegno del Municipio Roma VIII nella riforestazione del territorio. Ad oggi sono infatti stati piantumati 240 nuovi alberi circa sulle strade dei vari quartieri: Tor Marancia, Garbatella, Marconi e Montagnola. Le strade interessate sono: Via Costantino 20 Platani, Via Pincherle 20 Cercis, via di Grotta Perfetta 16 Ligustri, via Leonardo Da Vinci (lato via Silvio D’Amico) 23 Ligusti, via del Serafico 24 Prunus Kanzan, Mercato Corinto (lato destro via Corinto) 7 Cercis, via Efeso (vicino area verde) 7 Morus Alba, via di Santa Petronilla 21 Liquidambar, via Flavia Tiziana 6 Aceri Campestri, via Volterra 50 Liquidambar. Infine, in via Ambrosini c’è stata la sostituzione di 48 Prunus Kanzan.

“Ora il nostro municipio – commenta il presidente del Municipio Roma VIII, Amedeo Ciaccheri – è più verde. Tutto il quadrante ha previsto interventi di potatura, abbattimenti di alberi pericolosi e nuove piantumazioni che hanno garanzia di attecchimenti di due anni e l’innaffiamento a cura del Dipartimento Ambiente di Roma Capitale. Si tratta comunque di un intervento parziale e sono previste ulteriori piantumazioni e interventi nel prossimo autunno per rispettare la corretta stagione agronomica. Faremo attenzione che queste piante siano curate nei minimi dettagli”.

“Prosegue il nostro impegno – spiega l’assessore municipale all’Ambiente, Michele Centorrino – nella riforestazione urbana. A seguito di interventi che si sono resi necessari la scorsa stagione agronomica e che ha visto l’abbattimento di alcune robinie pericolanti e a fine ciclo vita, in collaborazione con il Dipartimento Ambiente di Roma Capitale, sono state eliminate le ceppaglie e piantati nuovi alberi per le prossime generazioni”.

Max