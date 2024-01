Ambiente Roma – Il M5s: “Maggioranza Municipio III ostacola nostra mozione su Valle Aniene, no affidamento ad aziende private”

“Stamattina in Terzo Municipio è andata in scena un’altra brutta pagina di cattiva amministrazione, a discapito di tutti i cittadini che si stanno battendo per mantenere pubblica la riserva della Valle dell’Aniene.

I capigruppo di maggioranza presenti, guidati dalla presidente del Gruppo municipale Pd e con la complicità di Italia Viva, non hanno voluto calendarizzare la nostra mozione sul tema nel Consiglio municipale convocato per venerdì prossimo, a ben 35 giorni di distanza dal precedente. Mozione depositata, tra l’altro, insieme ad altri colleghi dello stesso Pd.

La prossima settimana scadono i termini del bando di assegnazione in cui è inclusa l’area nella Valle. Ci stiamo impegnando tutti per chiederne lo stralcio, depositando anche in Campidoglio e in Municipio IV mozioni gemelle e chiedendo una Commissione Ambiente congiunta tra Terzo e Quarto Municipio alla presenza dei rispettivi assessori competenti. Tuttavia è ormai evidente che una parte della maggioranza fa solo finta di agire nell’interesse del territorio.

Per quanto basiti da questo atteggiamento di chiusura, non ci fermeremo e presenteremo la nostra mozione come urgente nel Consiglio municipale di venerdì 19 gennaio. Auspichiamo che chi oggi è contrario al nostro atto rinsavisca per tempo, firmandolo insieme a noi a tutto vantaggio dei cittadini“.

Così in una nota i consiglieri M5S capitolini Linda Meleo e Daniele Diaco, insieme ai portavoce dei Municipi III e IV Marina Battisti, Dario Quattromani e Stefano Rosati.

Max