Ambiente Roma – La Raggi, De Santis e Canale: “Gualtieri e Di Salvo considerano il Municipio IX una pattumiera”

“E’ notizia di questi giorni la pubblicazione dell’avviso di indagine di mercato di Ama per reperire il terreno su cui costruire un ulteriore biodigestore rispetto a quelli previsti nel piano rifiuti del Commissario.

A questo punto la domanda sorge spontanea: Gualtieri ha compreso che i suoi poteri non possono andare contro i vincoli paesagistici ed ambientali presenti a Cesano?

Sta forse attendendo la proposta dal nuovo impianto appena autorizzato dalla Regione Lazio lo scorso 2 gennaio in barba al vincolo Bondi e alla vicina riserva di Malafede in zona Solfarata?

Parliamo di una zona in cui insistono numerosi centri abitati già vessati da una grossa quantità di esalazioni di anidride solfidrica e gas radon in cui – la zona delle cinque colline – l’Amministrazione Raggi ha avviato i lavori per la acqua potabile e reti fognarie dopo anni di inerzia delle precedenti gestioni amministrative.

Oramai è chiaro: Gualtieri e la Regione hanno deciso di eleggere il Municipio IX la nuova pattumiera del Lazio.

A tal proposito, è opportuno ricordare che il piano rifiuti di Roma Capitale non prevede questo impianto di Solfarata e non raggiunge gli obiettivi per l’effettivo riciclo di materia per il 2025 – l’anno del Giubileo, evento che ha motivato la nomina del Commissario – che il Testo Unico per l’Ambiente fissa invece al 55%.

Per il 2030, infatti, il Piano del Commissario si prefigge l’obiettivo del 51,5% e per il 2035 del 54,9%; entrambi molto al di sotto degli obiettivi fissati dalla legge, ossia il 60% e il 65%. E’ evidente, dunque, che tale Piano sia già dal principio fallimentare e non sia assolutamente degno di una città come Roma“.

Lo dichiarano, in una nota, l’ex Sindaca di Roma e consigliera capitolina M5S Virginia Raggi, il capogruppo della Lista Civica Virginia Raggi in Campidoglio Antonio De Santis e la Capogruppo della Lista Civica Virginia Raggi in Municipio IX Carla Canale.

