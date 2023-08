Amichevoli estive, Inter-Egnatia 4-2: doppietta di Lautaro

(Adnkronos) – L’Inter batte l’Egnatia per 4-2 nell’ultima delle amichevoli estive prima dell’inizio del campionato di Serie A 2023-2024. A Ferrara i nerazzurri, in svantaggio due volte, ribaltano il risultato nel finale e cala il poker. La formazione albanese passa in vantaggio al 6′ con Dwamena e rimane avanti fino all’intervallo. Al 55′ Barella firma il pari nerazzurro, ma gli ospiti rimettono il naso avanti al 68′ con il rigore di Medeiros. L’Inter si affida a Lautaro, che confeziona la doppietta tra il 79′ e l’83’ (rigore), prima che Stabile chiuda i conti al 90′ per il 4-2 definitivo.