Amministrative, abbraccio Salvini-Meloni: “Vinciamo e cambiamo l’Italia”

Siparietto tra Matteo Salvini e Giorgia Meloni a Spinaceto, prima della conferenza stampa del centrodestra per la chiusura della campagna elettorale pro Michetti. I due si abbracciano a favore di telecamere e scattano selfie, sorridenti. Salvini solleva, addirittura in aria Meloni. “E’ affetto politico, siamo destinati a governare assieme”, dice il leader della Lega, raccogliendo la battuta di un fotografo (“A Salvini, nun ce provà”). Meloni ride e aggiunge: “Oggi ci siamo incontrati… non ci sono aerei, treni… a separarci”. Salvini si rivolge poi a Tajani: “Le cose a tre più tardi, per ora facciamo una cosa a due”. Risate e ancora battute tra il leghista e la presidente di Fdi.

“Vinciamo e cambiamo l’Italia!”, scrive suoi canali social il leader della Lega postando poi il selfie con Giorgia Meloni, leader di Fdi.