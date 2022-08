Angelina Jolie accusa Brad Pitt: “Mi ha picchiata e insultata”

(Adnkronos) – Angelina Jolie ha accusato Brad Pitt di averla picchiata e di avere insultato lei e i loro figli durante una lite a bordo di un jet privato nel 2016. Lo riferisce un rapporto dell’Fbi che la Cnn ha pubblicato. Secondo quanto è scritto nel rapporto, l’attrice ha detto agli investigatori che durante il viaggio di ritorno in California con Pitt e i loro sei figli, dopo una vacanza di due settimane, il suo ex marito le ha chiesto di accompagnarlo in fondo all’aereo. Una volta lì, ha riferito Jolie, entrati nel bagno, Pitt l’ha “afferrata per la testa e per la spalla” e spingendola contro la parete del bagno le ha detto “stai fottendo questa famiglia”, secondo quanto scritto sul rapporto. Pitt non è stato arrestato o accusato in relazione all’incidente dopo che l’Fbi ha completato l’indagine nel 2016.

La Jolie ha anche detto agli investigatori che due dei loro figli (i cui nomi non sono scritti nel rapporto perché all’epoca erano minorenni) “erano fuori dalla porta a piangere e hanno chiesto: ‘Stai bene mamma?'”. E Pitt avrebbe urlato in risposta: “No, la mamma non sta bene. Sta rovinando questa famiglia. È pazza”. A questo punto uno dei figli gli avrebbe risposto: “Non è lei, sei tu, stronzo”, una reazione che avrebbe fatto infuriare Pitt il quale, sempre secondo il racconto di Angelina Jolie riportato nel rapporto, sarebbe corso incontro al figlio “come per picchiarlo”, ma senza riuscirci perché lei lo ha bloccato. Jolie ha affermato di aver subito lesioni alla schiena e al gomito, allegando al rapporto una foto.

La Cnn ha contattato i rappresentanti di Pitt e Jolie per un commento. “Tutte le parti hanno avuto queste informazioni da quasi sei anni e sono state utilizzate in precedenti procedimenti legali. Non c’è niente di nuovo se non l’essere una trovata mediatica destinata a infliggere dolore”, ha detto una fonte vicina a Pitt. Un portavoce dell’Fbi ha spiegato alla Cnn che “nessuna accusa è stata presentata in relazione a questa questione e sarebbe inappropriato commentare ulteriormente”.