Anticipazioni Uomini e Donne oggi 29 ottobre: cosa succede al Trono Over e al Trono Classico

L’abbiamo vista un po’ messa da parte in queste ultime puntate, stranamente non al centro dell’attenzione come succede quasi sempre. Ma oggi dovrebbe essere il giorno del ritorno di Gemma Galgani sotto i riflettori. La dama torinese, come riporta il Vicolo delle news, si scontrerà con un’amara realtà.

Vediamo quindi le anticipazioni di Uomini e Donne della puntata di oggi 29 ottobre. In onda dovrebbe andare la registrazione del 17 ottobre. Gemma entrerà radiosa in studio a seguito dell’uscita con Biagio, l’uomo che ha iniziato a conoscere alcune settimane in fa. Non sa però che da lì ad alcuni minuti il suo sorriso si trasformerà in una smorfia di fastidio.

Gemma scoprirà infatti che Biagio ha raggiunto Maria, l’altra donna che sta frequentando, in ospedale in occasione della nascita del nipote. E non solo: perché in studio farà la sua comparsa anche Sabrina, la donna uscita con Biagio dopo la cena con Gemma. Insomma, per la dama torinese sarà una puntata indigesta e per questo deciderà di troncare la conoscenza con il cavaliere.