Anticipazioni Uomini e Donne oggi mercoledì 22 aprile: Giovanna rivede Alessandro e Sammy

Nuovo giorno, nuova puntata di Uomini e Donne, col look ormai rifatto. Basta un’occhiata, infatti, per capire che la trasmissione di Maria De Filippi è cambiata completamente a seguito dell’emergenza coronavirus, che ha spinto la produzione ad effettuare doverosi cambiamenti per rispettare il nuovo Decreto.

Studio diverso, modalità di corteggiamento differenti, i protagonisti però sono sempre gli stessi, seppur molti circoscritti. Nel nuovo ambiente dove sono state registrate le nuove puntate di Uomini e Donne, infatti, ci sono solo Giovanna Abate e Gemma Galgani. Scopriamo le anticipazioni di oggi mercoledì 22 aprile per capire cosa hanno fatto.

Uomini e Donne, cosa succede oggi in studio

Nella puntata di oggi di Uomini e Donne, come svelato da Witty Tv, Gemma continuerà il suo scambio epistolare tecnologico con i suoi numerosi corteggiatori. Tra tutti Occhi Blu e Pantera, ai quali si è aggiunto un ulteriore spasimante: Punto coronato, che si è fatto avanti con la dama con parole dolci dandole anche del ‘lei’.

Protagonista della puntata anche Giovanna Abate, che potrà rivedere le esterne registrate prima dell’emergenza con Alessandro Graziani e Sammy Hassan. La ragazza si dirà comunque confusa per aver scoperto delle verità scomode. Sammy dichiarerà anche: “Vorrei fare il punto della situazione, perché visto che ti ho detto che ti avrei sempre detto la verità mi sentirei bugiardo nel dirti che ti ho pensato tutti i giorni e che sono stato qui con l’ansia”. Il che fa protendere per l’idea che l’oggetto dei dubbi di Giovanna sia proprio il ragazzo in questione.