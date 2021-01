Anzio: incendio doloso nell’autosalone in via Saturno

Anzio: incendio doloso nell’autosalone in via Saturno, in fiamme anche una Porsche – Fiamme dolose in una auto rivendita ad Anzio. L’allarme è stato lanciato poco dopo le 22 da via Saturno dove il rogo ha interessato un Porsche Panarea, un Bmw serie 5 e la Golf del proprietario. Certa la causa dolosa dell’incendio dato che sul posto i vigili del fuoco hanno rinvenuto materiale infiammabile. Il danno è stato calcolato in diverse centinaia di migliaia d’euro. Indagano gli agenti del commissariato di Anzio.

SEGUONO AGGIORNAMENTI