Anzio, nuovo stop pescherecci per il caro gasolio

Caro gasolio, tornano a fermarsi i pescherecci di Anzio. Il caro gasolio ferma una volta in più, la seconda in pochi mesi, i pescherecci di Anzio che da questa sera resteranno ancorati. Niente pesca, né pesce fresco. A comunicarlo, sono i pescatori di Anzio. “Uscire per mare con il gasolio a 1.20 è impensabile – affermano – quindi ci fermiamo”. Alle spese di gasolio vanno aggiunte quelle del personale e la pesca non è un’attività ‘garantita’.

Nel contempo, in zona, in queste ore si sono vissute altre problematiche legate ad un incendio. Le fiamme fermano il traffico della Laurentina a Tor San Lorenzo. Giornata di fuoco, letteralmente ad Ardea.

Le squadre antincendio del nucleo di protezione civile Airone sono state impegnate in un vasto incendio di sterpaglie ed alberi ad alto fusto in via Laurentina a Tor San Lorenzo. Sul posto i Vigili del Fuoco 22A e 32A e un’ambulanza di supporto, Carabinieri e Polizia Locale per la viabilità in quanto il fumo sprigionato ostruiva la visuale sulla carreggiata stradale.

Circa due ore e mezza di intervento per domare le fiamme. Il rogo ha danneggiato un’auto. Le squadre sono state dirottate dalla Sala Operativa Regionale in Via Ardeatina per altro incendio di sterpaglie.