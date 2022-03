Anzio, tenta il suicidio in mare: salvato da cittadino e polizia

Una donna di circa 50 anni, ha tentato compiere un gesto estremo ad Anzio ma è stata salvata. La donna si è buttata in mare, completamente vestita, all’altezza dello Stabilimento La Scialuppa.

Il titolare, che l’ha vista in lontananza, ha capito subito quello che stava accadendo ed ha avvertito il 112 e, mentre la volante del Commissariato arrivava sul posto a forte velocità, si è tuffato in mare per fermare la donna. L’uomo è riuscito a riportare la donna a riva proprio mentre sopraggiungeva il personale di polizia che ha aiutato il cittadino eroe a metterla in salvo.

La donna è stata quindi soccorsa con un mezzo del 118 e portata d’urgenza all’Ospedale dei Castelli dove verrà assistita sia da un punto di vista fisico che psicologico.