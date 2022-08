Incidente frontale, ad Aprilia: una persona ferita in codice rosso. Il sinistro è avvenuto questa mattina in via Selciatella, ad Aprilia. C’è un altro ferito, ma meno grave. Due feriti, dunque nel totale: uno in codice rosso.

Tutto a seguito di un incidente avvenuto lungo via Selciatella. La dinamica è al vaglio degli agenti della Polbizia locale, intervenuta sul posto insieme al 118 e ai vigili del fuoco.