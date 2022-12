Argentina-Croazia, il congedo di un grandissimo: Luka Modric

(Adnkronos) – E’ arrivato a giocare da protagonista assoluto la semifinale dei Mondiali in Qatar a trentasette anni compiuti, il più vecchio in campo. E ha dimostrato, ancora una volta, di essere un campione assoluto, il più grande centrocampista degli ultimi dieci anni, almeno. Luka Modric, anche oggi, è stato al centro della sua Croazia. Non lasciando mai la scena, continuando a fare giocate e a produrre calcio, anche quando la situazione per la sua squadra, dopo l’uno due dell’Argentina, è sembrata compromessa. Come Cristiano Ronaldo, ha giocato la sua ultima partita in un Mondiale. Ma se l’anagrafe dice che una storia finisce, Modric è di quei calciatori destinati a rimanerci nella storia.