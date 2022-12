Ariccia – Il teatro Bernini riparte con tre appuntamenti in cartellone proposti da ‘Arteidea’

Una programmazione ricca, variegata e per tutti i gusti quella messa in piedi dalla Cooperativa Arteidea Eventi e Servizi al Teatro Gian Lorenzo Bernini di Ariccia (e non solo), sotto la direzione artistica di Giacomo Zito, con il contributo del Comune di Ariccia e il contributo della Regione Lazio – Lazio CREA (progetto Ariccia da Amare Winter is coming).

Il cartellone proposto da Arteidea partirà nel mese di dicembre 2022 con tre appuntamenti di assoluto rilievo e proseguirà fino a giugno 2023.

Domenica 18 dicembre, alle 18, al Teatro Bernini il sipario si alza su “Bernini Soirée”, un varietà che vede quali protagonisti gli allievi dell’Accademia Bernini di Ariccia con la conduzione di Giacomo Zito, Luigi Pisani, Daniele Ponzo. Per partecipare è obbligatoria la prenotazione, con il biglietto unico al costo di 8 euro.

Subito dopo il week end di festa, invece, sarà Palazzo Chigi ad ospitare uno spettacolo natalizio di animazione dedicato ai più piccoli: lunedì 26 dicembre e martedì 27 dicembre gli attori della compagnia Arteidea Eventi e Servizi saranno in scena con “…Chi ha rapito Babbo Natale?”.

Nella Grande Sala di Babbo Natale gli spettatori – grandi e piccini – incontreranno gli Elfi, pronti con un magico laboratorio di favole e con gli incanti dell’uomo dalla barba bianca più famoso del mondo! Per un imprevisto Babbo Natale non riuscirà ad arrivare e saranno proprio i bambini, con l’aiuto dei loro accompagnatori, a dover aiutare gli Elfi a trovarlo cercando di carpire più indizi possibili da racconti, indovinelli e tanto altro in un clima super natalizio.

Lo spettacolo si svolgerà in tre turni, alle 16, alle 17.30 e alle 18.30 ed è adatto per adulti e bambini a partire dai 5 anni.

Anche in questo caso la prenotazione è obbligatoria. Il costo del biglietto di € 12 dai 10 anni in poi, di € 10 dai 5 ai 10 anni.

“Anche quest’anno la programmazione è improntata ad una grande varietà, con un’offerta di eventi, tra teatro, musica, spettacoli per ragazzi e conferenze spettacolo.

La scelta degli eventi è il frutto di una selezione accurata tra proposte di indiscutibile livello artistico e professionale che trovino nel nostro piccolo teatro, e nella sua particolare architettura, un luogo ideale di rappresentazione.

Nel programma però trovano spazio anche eventi che nascono da realtà non professionali, e che assolvono ad importanti funzioni di integrazione sociale, aggregazione e solidarietà, come i concerti di beneficenza o gli spettacoli realizzati dalle associazioni di solidarietà sociale con attori diversamente abili.

Il Bernini deve essere luogo di incontro, di scambio di idee e di stimoli. Vogliamo condividere con gli artisti i sogni e le idee, non soltanto ospitarli. Inoltre, vogliamo promuovere il progetto di messa in rete di tutti i centri di programmazione culturale e di produzione teatrale dei Castelli Romani, convinti che non deve esistere antagonismo, ma che, in un razionale e virtuoso coordinamento, più spazi si creano e più pubblico si crea.

Non va data per scontata la presenza del pubblico: e il modo migliore per ottenerla è quello di fare appassionare le persone, fin da giovani, ad un’arte antica quanto la storia dell’uomo”.

Queste le dichiarazioni del direttore artistico, Giacomo Zito.

Per informazioni e prenotazioni sono disponibili i riferimenti di Arteidea Eventi e Servizi, con il numero telefonico 3283338669 e l’email preno@arteideaeventieservizi.it. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale www.teatrobernini.it

Max