Ariccia, manda un messaggio d’addio e si getta dal ponte. La vittima è un ragazzo di 25 anni. Ha mandato un messaggio d’addio ad un familiare e poi si è gettato dal ponte di Ariccia, facendo un volo nel vuoto di oltre 30 metri.

L’ennesimo dramma si è registrato la notte scorsa. Alla sua famiglia il giovane, ieri sera, avrebbe inviato un messaggio dicendo di non farcela più e annunciato le sue intenzioni. Quando erano ancora in corso le sue ricerche, questa mattina attorno alle 8.00, alcuni operai dell’Anas impegnati nei lavori di consolidamento del ponte, hanno fatto la drammatica scoperta: il corpo del 25enne – che lavorava come operaio per una ditta di Pomezia – giaceva senza vita ai piedi del ponte monumentale.

A poca distanza, parcheggiata in piazza, è stata trovata anche la sua auto. Sul posto sono accorsi i sanitari del 118, Polizia Locale e Carabinieri. Per il giovane, però, non c’era più nulla da fare.