“Arriveranno più morti, sofferenze e distruzione”, Stoltenberg:  “Putin non è riuscito a dividerci, la Nato è più unita e determinata che mai”

Certo è, che in attesa del terzo round fra le due delegazioni, le previsioni per ora non lasciano spazio a certezze e speranze anzi, ha commentato il Segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, è molto probabile che “Arriveranno più morti, più sofferenze e più distruzione”.

Stoltenberg (Nato): “Con quello che stiano vedendo l’aggressione russa all’Ucraina è la peggiore in Europa da decenni”

Tracciando il quadro reale dell’attuale situazione, il segretario generale della Nato, alla luce dell’attacco alla centrale nucleare di Zaporizhzhia, ha dovuto ammettere che “Con città sotto assedio, scuole, ospedali ed edifici civili bombardati, l’aggressione russa all’Ucraina è la peggiore in Europa da decenni”.

Stoltenberg (Nato): “Non cerchiamo la guerra con Mosca. Ma non deve esserci alcun malinteso sul nostro impegno nel difendere i nostri alleati”

Inoltre, ha proseguito Stoltenberg, ”L’irresponsabile azione intorno all’impianto nucleare della notte scorsa”, ed i “molti civili che sono stati uccisi e feriti”, lasciano presagire che “I giorni che verranno probabilmente saranno peggiori, con più morte, più sofferenze e più distruzione”.

Quindi dopo aver affermato con fermezza che la Nato non è parte del conflitto tra Russia e Ucraina, ha anche ribadito che “Non cerchiamo la guerra con Mosca. Nello stesso tempo, non deve esserci alcun malinteso sul nostro impegno a difendere tutti i nostri alleati”.

Stoltenberg (Nato): “Abbiamo aumentato la nostra presenza a Est, è una presenza difensiva”

Come aveva già avuto modo di illustrare, il Segretario della Nato, ha spiegato che ”Abbiamo aumentato la nostra presenza a Est, è una presenza difensiva“. Allo stesso modo, la Nato “si felicita per l’invio di “più truppe da parte degli Usa in Europa, perché la guerra in corso conferma l’importanza della presenza degli Stati Uniti nella Nato”.

Stoltenberg (Nato): “Ora la Russia deve ritirare le truppe e impegnarsi negli sforzi diplomatici”

Quindi, dopo aver ripetuto la sua condanna “Agli attacchi ai civili e ad una centrale nucleare – atto che dimostra l’incoscienza di questa guerra – ora la Russia deve ritirare le truppe e impegnarsi negli sforzi diplomatici”.

Stoltenberg (Nato): “Putin non è riuscito a dividerci, la Nato è più unita e determinata che mai nel difendere e proteggere ogni centimetro di territorio”

E sia ben chiaro, ha poi concluso: “Putin non è riuscito a dividerci, la Nato è più unita e determinata che mai” anzi, ha quindi aggiunto, “è stata attivata per la prima volta la Nato Response Force che ha 130 caccia in massima allerta e oltre 200 navi dal nord al Mediterraneo per rafforzare il fianco orientale dell’Alleanza“. Dunque, ha assicurato il segretario della nato, ”Continueremo a fare tutto il necessario per difendere e proteggere ogni centimetro di territorio Nato“.

Max