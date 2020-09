Ascolti TV 28 Settembre 2020, dati auditel e share ieri: ecco chi ha vinto

Ascolti Tv di ieri 28 settembre 2020: Anche ieri è stata bagarre sui dati di ascolto. Ebbene, come sono i dati ufficiali relativi agli ascolti e dello share? Chi ha vinto ieri sera la gara dei programmi tv? Come saranno andati i dati del 28 settembre per i principali canali televisivi italiani?

Andiamo a scoprire i risultati con i dati di ascolto e share che riguardano tutte le fasce e a tutti i programmi televisivi della giornata di ieri. Per ogni fascia oraria, esordendo dalla più combattuta, e dunque il prime time, senza dimenticare l’access e il preserale e le altre, come la seconda serata, ecco cosa è accaduto il 28 settembre 2020 quali sono le analisi sui dati di share.

Quali sono state le trasmissioni più viste per ogni fascia, in base allo share, per quanto riguarda ieri 28 settembre? Cosa veniva proposto ieri in prima serata? La battaglia fra Rai e Mediaset è stata avvincente: che cosa è accaduto in merito alla giornata del 28 settembre? Chi potrà gioire per gli ascolti del prime time? E per quanto riguarda le altre fasce, chi sorriderà?

L’auditel ha visto una sfida serrata in particolare per la prima serata della giornata del 28 settembre 2020. Chi sarà uscito vincitore dai dati auditel e share di ieri 21 settembre 2020? Quali i risultati degli ascolti TV 28 settembre 2020, i dati auditel e lo share dell’ultima giornata?

Come di consueto, a breve avremo tutti i dati utili auditel e share di ieri 28 settembre 2020, per tirare le somme sull’ascolto televisivo di questa giornata.

Al solito verso le ore 10 in aggiornamento continuo presenteremo tutti i dati degli ascolti tv del 28/09/2020, in modo di conoscere quali saranno i programmi premiati della prima serata di oggi e quali trasmissioni, nelle varie fasce, hanno segnato i risultati migliori.

In aggiornamento.

Ascolti Tv lunedì 28 settembre 2020 prima serata: chi ha vinto in prime time

Nella serata di ieri, lunedì 28 settembre 2020, su Rai1 la fiction in prima visione Nero a Metà 2 ha conquistato 4.862.000 spettatori pari al 19.21% di share, nel primo episodio, e 4.524.000 spettatori pari al 21.75%, nel secondo episodio. Su Canale 5 – dalle 21.52 all’1.10 – Grande fratello Vip 5 ha raccolto davanti al video 3.130.000 spettatori pari al 19.76% di share (presentazione di 1 minuto e 14 secondi: 4.051.000 – 15.55%; GF Vip Night della durata di 8 minuti: 1.376.000 – 29.01%). Su Rai2 l’ultimo appuntamento con Boss in Incognito ha interessato 1.484.000 spettatori pari al 6.17% di share. Su Italia 1 The Foreigner ha intrattenuto 1.463.000 spettatori (6.36%). Su Rai3 Presa Diretta ha raccolto davanti al video 1.529.000 spettatori pari ad uno share del 6.35% (presentazione di 9 minuti: 1.145.000 – 4.38%). Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 863.000 spettatori con il 4.83% di share. Su La7 Sette Anni in Tibet ha registrato 469.000 spettatori con uno share del 2.28%. Su Tv8 Gomorra 3 segna 639.000 spettatori con il 2.7%. Sul Nove The Untouchables – Gli intoccabili ha raccolto 347.000 spettatori con l’1.58%. Su Rai4 la serie Daredevil registra .000 spettatori con il %.

Questo invece è il quadro dell’Access prime time.

Su Rai1 Soliti Ignoti ottiene 4.693.000 spettatori con il 18.17%. Su Canale 5 la prima puntata di Striscia la Notizia registra una media di 4.830.000 spettatori con uno share del 18.61%. Su Rai2 TG2 Post ha ottenuto 1.022.000 spettatori con il 3.91%. Su Italia1 CSI ha registrato 1.104.000 spettatori con il 4.33%. Su Rai3 Tutto su Mia Madre raccoglie 1.057.000 spettatori con il 4.34%. Un Posto al Sole raccoglie 1.654.000 spettatori con il 6.43%. Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.201.000 individui all’ascolto (4.83%), nella prima parte, e 1.035.000 spettatori (3.96%), nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.989.000 spettatori (7.67%). Su Tv8 Guess My Age ha divertito 501.000 spettatori con il 2%. Sul Nove Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto 597.000 spettatori con il 2.3%. Su Real Time la nuova stagione di Cortesie per gli Ospiti raccoglie .000 spettatori pari al %.

Ascolti tv lunedì 28 settembre 2020: Preserale

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 2.891.000 spettatori (19.63%) mentre L’Eredità ha raccolto 4.285.000 spettatori (22.4%). Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida ha raccolto 1.871.000 spettatori (13.69%) mentre Caduta Libera ha interessato 3.421.000 spettatori (18.8%). Su Rai2 Hawaii Five O ha raccolto 604.000 spettatori (3.49%), Castle segna 1.004.000 spettatori (4.51%). Su Italia1 CSI NY ha ottenuto 490.000 spettatori (2.27%). Su Rai3 le news dei TGR hanno raccolto 3.036.000 spettatori con il 15.09%. Blob segna 1.057.000 spettatori con il 4.63%. Su Rete4 Tempesta d’Amore ha radunato 859.000 individui all’ascolto (3.95%). Su La7 The Good Wife ha appassionato 143.000 spettatori (share dell’1.11%), nel primo episodio, e 191.000 spettatori (share dell’1.06%), nel secondo episodio. Su Tv8 Cuochi di Italia raccoglie 302.000 spettatori con l’1.4%.

Ascolti Tv lunedì 28 settembre 2020: Daytime Mattina

Su Rai1 Uno Mattina dà il buongiorno a .000 telespettatori con il %. La prima parte di Storie Italiane ha ottenuto .000 spettatori (%). Su Canale5 Mattino Cinque ha intrattenuto .000 spettatori (%), nella prima parte, .000 spettatori nella seconda parte e .000 spettatori (%) nei Saluti. Su Rai 2 Radio 2 Social Club ha raccolto .000 spettatori con il %. Su Italia 1 The Mentalist ottiene un ascolto di .000 spettatori pari all% di share. Su Rai3 Agorà convince .000 spettatori pari all’% di share. A seguire Mi Manda Rai3 segna .000 spettatori con il %. Su Rete 4 I Cesaroni registra una media di .000 spettatori (%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di .000 spettatori con il %. A seguire Coffee Break ha informato .000 spettatori pari al %. Su Tv8 Ogni Mattina ha raccolto .000 spettatori con il %.

Ascolti tv lunedì 28 settembre 2020: daytime Mezzogiorno

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane ha ottenuto .000 spettatori con il %. L’esordio di E’ Sempre Mezzogiorno, con Antonella Clerici, ha raccolto .000 spettatori con il % di share. Su Canale 5 Forum arriva a .000 telespettatori con il %. Su Rai2 I Fatti Vostri raccoglie .000 spettatori con il %, nella prima parte, e .000 spettatori con il %, nella seconda parte. Su Italia 1 The Mentalist raccoglie .000 spettatori con il %. Grande Fratello Vip 5 segna .000 spettatori con il %. Sport Mediaset ha ottenuto .000 spettatori con il %. Su Rai3 Elisir ha interessato .000 spettatori con il %. Il TG3 delle 12 ha ottenuto .000 spettatori (%). Quante Storie ha raccolto .000 spettatori (%). Su Rete4 Ricette all’Italiana ha raccolto .000 spettatori con il %, nella prima parte, e .000 spettatori (%), nella seconda parte in onda dopo il tg. La Signora in Giallo ha ottenuto. 000 (%). Su La7 L’Aria che Tira interessa .000 spettatori con share del % nella prima parte, e .000 spettatori con il % nella seconda parte denominata ‘Oggi’. Su Tv8 Ogni Mattina Dopo il TG ha raccolto .000 spettatori con il %.

Ascolti TV lunedì 28 settembre 2020: Daytime Pomeriggio

Su Rai1 Oggi è un Altro Giorno ha convinto .000 spettatori pari al % della platea. Una nuova puntata de Il Paradiso delle Signore ha raggiunto .000 spettatori con il %. La Vita Diretta ha raccolto .000 spettatori con il % (presentazione: .000 – %). Su Canale5 Beautiful ha appassionato .000 spettatori con il %. Una Vita ha convinto .000 spettatori con il % di share. A seguire Uomini e Donne ha ottenuto .000 spettatori con il % (finale: .000 – %). La pillola di Grande Fratello Vip ha raccolto .000 spettatori con il %. Il Segreto ha ottenuto un ascolto medio di .000 spettatori pari al % di share. Pomeriggio Cinque ha fatto compagnia a.000 spettatori (%), nella prima parte, a .000 spettatori nella seconda parte (%) e a .000 spettatori (%) nella terza parte di breve durata. Su Rai2 Squadra Speciale Lipsia ha raccolto .000 spettatori con il %. ottiene .000 spettatori con il %.Su Italia1 l’appuntamento con I Simpson ha raccolto .000 spettatori (%), nel primo episodio, .000 spettatori (%), nel secondo episodio e 000 spettatori (%) nel terzo episodio. Big Bang Theory segna .000 spettatori (%). Modern Family ha appassionato .000 spettatori con il %. Grande Fratello Vip 5 raccoglie .000 spettatori con il %. Su Rai3 l’appuntamento con le notizie dei TGR è stato seguito da .000 spettatori con il %. Il Commissario Rex ha appassionato .000 spettatori pari al %. Geo Magazine ha registrato .000 spettatori con il %. Su Rete4 Lo Sportello di Forum è stato seguito da .000 spettatori con il %. Su La7 Tagadà ha interessato .000 spettatori (share del %). Senti chi Mangia raccoglie .000 spettatori con il % (Senti chi Mangia Non si Butta Via Niente: .000 – %). Su TV8 Vite da Copertina ha raccolto .000 spettatori con il %.

Ascolti Tv lunedì 28 settembre 2020: seconda serata

Su Rai1 Techetechetè è stato seguito da .000 spettatori con il % di share. A seguire S’è Fatta Notte ha raccolto .00o spettatori con il %. Su Canale 5 TG5 Notte ha totalizzato una media di .000 spettatori pari ad uno share del %. Su Rai2 Una Pezza di Lundini segna.000 spettatori con il %. Su Rai 3 Illuminate segna .000 spettatori con il %. Su Italia1 Tiki Taka è visto da. 000 spettatori (%). Su Rete 4 è stato scelto da .000 spettatori con il% di share.

