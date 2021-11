Ascolti Tv di ieri 7 novembre 2021: Anche ieri è stata bagarre sui dati di ascolto. Ebbene, come sono i dati ufficiali relativi agli ascolti e dello share? Chi ha vinto ieri sera la gara dei programmi tv? Come saranno andati i dati del 7 novembre per i principali canali televisivi italiani?

Andiamo a scoprire i risultati con i dati di ascolto e share che riguardano tutte le fasce e a tutti i programmi televisivi della giornata di ieri. Per ogni fascia oraria, esordendo dalla più combattuta, e dunque il prime time, senza dimenticare l’access e il preserale e le altre, come la seconda serata, ecco cosa è accaduto il 7 novembre 2021 quali sono le analisi sui dati di share.

Quali sono state le trasmissioni più viste per ogni fascia, in base allo share, per quanto riguarda ieri ? Cosa veniva proposto ieri in prima serata? La battaglia fra Rai e Mediaset è stata avvincente: chi potrà gioire per gli ascolti del prime time? E per quanto riguarda le altre fasce, chi sorriderà?

In aggiornamento.

Ascolti Tv 7 novembre 2021 prima serata: chi ha vinto in prime time

Nella serata di ieri, domenica 7 novembre 2021, su Rai1 Cuori ha conquistato 3.727.000 spettatori pari al 17.7% di share (primo episodio: 3.924.000 – 16.9%; secondo episodio: 3.545.000 – 18.8%). Su Canale 5 – dalle 21.22 alle 0.19 – la seconda puntata di All Together Now ha ottenuto un ascolto medio pari a 2.329.000 spettatori pari al 12.4% di share. Su Rai2 la dodicesima stagione di NCIS Los Angeles in prima tv assoluta ha catturato l’attenzione di 945.000 spettatori (3.9%). A seguire la settima stagione di NCIS News Orleans ha raccolto 760.000 spettatori con il 3.3%. Su Italia1 il film Sherlock Holmes ha intrattenuto 692.000 spettatori con il 3.4% di share. Su Rai3 preceduto da una presentazione di 35 minuti (1.529.000 – 6.7%), Che Tempo Che Fa ha raccolto davanti al video 2.259.000 spettatori (9.4%), dallee 20.41 alle 22.06, e 1.677.000 spettatori (8.7%) dalle 22.09 alle 23.41 nel segmento ‘Il Tavolo’. Su Rete4 Controcorrente Prima Serata è stato visto da 805.000 spettatori con il 4.4% di share. Su La7 Atlantide ha interessato 420.000 spettatori con il 2.5%. Su Tv8 in prima visione free Masterchef Italia 10 è stato seguito da 517.000 spettatori con il 2.3% di share. Sul Nove Sei Giorni Sette Notti segna 368.000 spettatori (1.7%). Sul 20 Duro da Uccidere segna 535.000 spettatori con il 2.4%. Su Rai4 Widows – Eredita criminale ha ottenuto 283.000 spettatori con l’1.3%. Su Rai Premium Ballando… Tutti in Pista segna 141.000 spettatori (0.6%) mentre Ballando con le Stelle raccoglie 139.000 spettatori (1%). Su Real Time 90 Giorni per Innamorarsi raggiunge 352.000 spettatori (1.5%), nel primo episodio, e 456.000 spettatori (2.2%), nel secondo episodio. Su DAZN Milan-Inter ha ottenuto 1.459.000 spettatori con il 6.2% (parte rilevata da Auditel). Su Sky Uno Quattro Matrimoni raccoglie 60.000 spettatori con lo 0.25%.

Ascolti TV Access Prime Time

Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno ha raccolto 4.554.000 spettatori con il 18.9%. Su Canale 5 la nuova edizione di Paperissima Sprint ha ottenuto 2.951.000 spettatori con il 12.2%. Su Italia1 NCIS ha totalizzato 1.035.000 spettatori (4.3%). Su Rete4 Controcorrente raccoglie 983.000 spettatori (4.2%), nella prima parte, e 835.000 spettatori (3.5%), nella seconda parte. Su La7 In Onda segna 815.000 spettatori con il 3.4%. Su Tv8 Quattro Ristoranti ha interessato 469.000 spettatori pari al 2% di share. Sul Nove Little Big Italy ha convinto 279.000 spettatori con l’1.2%. Sui canali Sky Sport il Gran Premio di Formula 1 del Messico ha interessato 884.000 spettatori e il 3.8%.