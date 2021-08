Ascolti Tv di ieri 1 Agosto 2021: preserale, daytime, seconda serata, mattina, pomeriggio

Ascolti Tv di ieri 1 agosto 2021: quali sono i dati ufficiali relativi agli ascolti e dello share del 1 agosto per i principali canali tv nelle varie fasce di ascolto di ieri, fino a quella preserale? Andiamo a vedere i risultati con i dati di ascolto e share che riguardano tutte le fasce e a tutti i programmi televisivi della giornata di ieri fino a quella preserale. Ecco cosa è accaduto e quali sono le analisi sui dati di share.

Ascolti tv 1 agosto: Preserale

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 2.197.000 spettatori (17.3%) mentre Reazione a Catena ha ottenuto di 3.115.000 spettatori (22.1%). Su Canale 5, dopo la presentazione (840.000 – 6.8%), la replica di Conto alla Rovescia segna 1.136.000 spettatori (8.2%). Su Rai2 Tokyo 2020 – Best Of ha appassionato 1675.000 spettatori (12.8%). Su Italia1 CSI ha totalizzato 369.000 spettatori (2.4%). Su Rete 4 Tempesta d’Amore ha appassionato 618.000 spettatori con il 4%. Su Rai3 TGR ha informato 2.039.000 spettatori con il 14.1%. Blob segna 652.000 spettatori con il 4.1%. Su La7 Bell’Italia in Viaggio ha appassionato 88.000 spettatori (share dello 0.7%). Su Tv8 il Gran Premio di Formula 1 d’Ungheria in differita ha raccolto 1.044.000 spettatori e l’8.1%.

Daytime Mattina

Su Rai1 Overland 19 ha ottenuto 436.000 spettatori e l’11.7%. Uno Weekend ha interessato 880.000 spettatori con il 14.6%, nella prima parte, e 1.097.000 spettatori con il 16.5% nella seconda parte. A Sua Immagine ha portato a casa un a.m. di 1.266.000 spettatori pari ad uno share del 14.2%. La Santa Messa segna 1.463.000 spettatori con il 16.9%. Su Canale5 il TG5 delle 8 segna 961.000 spettatori con il 17.8%. Ciak Junior raccoglie 424.000 (6.5%) e 398.000 (5.7%) spettatori. A seguire la Santa Messa raccoglie un ascolto di 809.000 telespettatori con il 10.5% di share. Su Rai2 – dalle 2 di notte alle 13.02 – Tokyo Live 2020 hanno tenuto compagnia a 1.162.000 spettatori (23.9%). Su Italia1 Riverdale segna 111.000 spettatori con l’1.5%, nel primo episodio, e 147.000 spettatori, con l’1.8%, nel secondo episodio. Su Rai 3 TgR Speciale convince .000 spettatori con il % di share. Su Rete 4 Casa Vianello ha coinvolto 95.000 spettatori (1.3%), nel primo episodio, e 161.000 spettatori (2%), nel secondo episodio. Su La7 In Onda segna 87.000 spettatori con l’1.6%. In Onda Prima Serata realizza un a.m. di 110.000 spettatori con l’1.6% di share.

Daytime Mezzogiorno

Su Rai1 l’Angelus ha raccolto 1.969.000 spettatori (18.3%). Linea Verde Estate ha intrattenuto 2.043.000 spettatori (15%). Su Canale 5 Le Storie di Melaverde ha interessato 697.000 spettatori con l’8.4%, nella prima parte, e 977.000 spettatori con il 10.5%, nella seconda parte. Melaverde raccoglie 1.538.000 con il 12.7%. Su Italia1 Katy Keen segna il 2% con 200.000 spettatori. Sport Mediaset ha registrato un a.m. di 631.000 spettatori con il 4.2%. Su Rai3 il TG3 delle 12 raccoglie 416.000 spettatori e il 3.7%. Radici registra 240.000 spettatori con uno share dell’1.6%. Su Rete4 Dalla Parte degli Animali raccoglie 145.000 spettatori e l’1.7%. Extralarge ha fatto compagnia a 176.000 spettatori con l’1.2%. Su La7 Meraviglie Senza Tempo ha raccolto 52.000 spettatori con lo 0.4% di share.

Daytime Pomeriggio

Su Rai1 Il meglio di Domenica In ha intrattenuto 1.091.000 spettatori pari ad uno share del 7.9%. Affari Tuoi Speciale ha raccolto un ascolto medio di 1.139.000 spettatori pari al 9.6%. Su Canale 5 L’Arca di Noè ha raccolto 1.980.000 spettatori con il 13%. Beautiful ha raccolto 1.800.000 spettatori (12%). A seguire Una Vita ha appassionato 1.462.000 spettatori con il 10.3%. Quando Meno Te l’Aspetti ha appassionato 902.000 spettatori (7.5%). Su Rai2 – dalle 13.34 alle 16.30 – Tokyo 2020 Live ha convinto 4.939.000 spettatori pari al 34.7%. Record – Oltre l’Impossibile ha raccolto 1.935.000 spettatori con il 16.1%. Su Italia1 Lucifer raccoglie 242.000 spettatori con l’1.6%. A seguire Whiskey and Cavalier ha convinto 216.000 spettatori (1.6%), nel primo episodio, 205.000 spettatori (1.7%), nel secondo episodio e 202.000 spettatori (1.7%) nel terzo episodio. Su Rai3 l’appuntamento con i TGR ha interessato 1.519.000 spettatori con il 10.1%. Kilimangiaro Collection ha ottenuto 709.000 spettatori con il 5.9%. La Giostra della Quintana ha interessato 391.000 spettatori e il 3.2%. Su Rete 4 L’Uomo dalla Maschera di Ferro ha registrato 177.000 spettatori con l’1.3%. Su La7 Al Vertice della Tensione ha appassionato 15.000 spettatori (share dell’1.1%). Su Sky il Gran Premio di Formula 1 in diretta ha raccolto 517.000 spettatori (3.9%), su Sky Sport F1, e 341.000 spettatori (2.6%), su Sky Sport Uno.

Seconda Serata

Su Rai 1 Speciale Tg1 ha conquistato un ascolto di 582.000 spettatori pari ad uno share del 7%. Su Canale 5 The Baker and the Beauty ha intrattenuto 322.000 spettatori con il 7.2% di share. Su Rai2 Olimpiadi Tokyo 2020 – Record segna 710.000 spettatori (9.4%). Go Tokyo 2020 segna 357.000 spettatori con il 9.2%. Su Italia1 il film Annabelle 3 segna un netto di 184.000 ascoltatori con il 4.3% di share. Su Rai 3 Amo la Tempesta è visto da 164.000 spettatori (2.5%). Su Rete 4 Mai con uno sconosciuto è la scelta di 218.000 spettatori (3.2%).