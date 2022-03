Ascolti Tv di ieri 13 Marzo 2022: chi ha vinto in prime time

Ascolti Tv di ieri 13 marzo 2022: Anche ieri è stata bagarre sui dati di ascolto. Ebbene, come sono i dati ufficiali relativi agli ascolti e dello share? Chi ha vinto ieri sera la gara dei programmi tv? Come saranno andati i dati del 13 marzo per i principali canali televisivi italiani?

Andiamo a scoprire i risultati con i dati di ascolto e share che riguardano tutte le fasce e a tutti i programmi televisivi della giornata di ieri. Per ogni fascia oraria, esordendo dalla più combattuta, e dunque il prime time, senza dimenticare l’access e il preserale e le altre, come la seconda serata, ecco cosa è accaduto il 13 marzo 2022 quali sono le analisi sui dati di share.

Quali sono state le trasmissioni più viste per ogni fascia, in base allo share, per quanto riguarda ieri ? Cosa veniva proposto ieri in prima serata? La battaglia fra Rai e Mediaset è stata avvincente: chi potrà gioire per gli ascolti del prime time? E per quanto riguarda le altre fasce, chi sorriderà? Come riportato su davidemaggio.it questi sono gli esiti degli ascolti della prima serata di ieri.

Ascolti Tv 13 marzo 2022 prima serata: chi ha vinto in prime time

Nella serata di ieri, domenica 13 marzo 2022, su Rai1 il secondo appuntamento con la fiction Noi ha conquistato 3.690.000 spettatori pari al 17.3% di share. (primo episodio: 3.936.000 – 16.65%, secondo episodio: 3.413.000 – 18.11%) Su Canale 5 – dalle 21.29 alle 0.14 – la seconda puntata de Lo Show dei Record ha ottenuto un ascolto medio pari a 3.058.000 spettatori pari al 16.22% di share (presentazione di 5 minuti e 40: 3.029.000 – 12.21%, Highlights: 1.247.000 – 14.98%). Su Rai2 The Rookie 4 ha raccolto 977.000 spettatori con il 3.94%. A seguire in prima visione assoluta CSI: Vegas ha interessato 757.000 spettatori con il 3.24%. Su Italia1 il film King Arthur – Il Potere della Spada ha intrattenuto 924.000 spettatori con il 4.65% di share. Su Rai3 preceduto da una presentazione di 40 minuti (1.965.000 – 8.38%), Che Tempo Che Fa – dalle 20.46 alle 22.11 – ha raccolto davanti al video 2.680.000 spettatori (10.88%) mentre Che Tempo Che Fa – Il Tavolo – dalle 22.15 alle 23.53 – ha ottenuto 1.579.000 spettatori (8.69%). Che Tempo Che Fa Il Tavolo E… (durata 3 minuti e 40) segna 943.000 spettatori e l’8.35%. Su Rete4 Zona Bianca è stato visto da 751.000 spettatori con il 4.49% di share. Su La7 Non è l’Arena ha interessato 1.002.000 spettatori con il 5.89%. Su Tv8 il film Tomb Raider è stato seguito da 284.000 spettatori con l’1.4% di share. Sul Nove Stand Up – Comici in Prova segna 297.000 spettatori (1.3%). Su Rai4 C’era una Volta Steve McQueen ha ottenuto 152.000 spettatori con lo 0.7%. Su Rai Premium Il Cantante Mascherato ha interessato 179.000 spettatori con l’1%. Su Top Crime Colombo ha convinto 357.000 spettatori con l’1.6.