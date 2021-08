Ascolti Tv di ieri 22 Agosto 2021: preserale, daytime, seconda serata, mattina, pomeriggio

Ascolti Tv di ieri 22 agosto 2021: quali sono i dati ufficiali relativi agli ascolti e dello share del 22 agosto per i principali canali tv nelle varie fasce di ascolto di ieri, fino a quella preserale? Andiamo a vedere i risultati con i dati di ascolto e share che riguardano tutte le fasce e a tutti i programmi televisivi della giornata di ieri fino a quella preserale. Ecco cosa è accaduto e quali sono le analisi sui dati di share.

Ascolti tv 22 agosto: Preserale

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 2.260.000 spettatori (20.6%) mentre Reazione a Catena ha ottenuto di 3.191.000 spettatori (24.9%). Su Canale 5, dopo la presentazione (773.000 – 7.2%), la replica di Conto alla Rovescia segna 1.210.000 spettatori (9.7%). Su Rai2 – dalle 18.21 alle 19.42 – il nuovo Novantesimo Minuto, con Marco Lollobrigida, ha appassionato 450.000 spettatori (4%). NCIS Los Angeles ha raccolto 549.000 spettatori con il 3.9%. Su Italia1 CSI ha totalizzato 369.000 spettatori (2.7%). Su Rete 4 Tempesta d’Amore ha appassionato 631.000 spettatori con il 4.4%. Su Rai3 l’informazione della TGR segna 1.882.000 spettatori con il 14.1%. Su La7 Bell’Italia in Viaggio ha appassionato 88.000 spettatori (share dello 0.7%).

Daytime Mattina

Su Rai1 il TG1 delle 8 ha informato 924.000 spettatori pari al 22.7%. Uno Weekend ha interessato 922.000 spettatori con il 19.6%, nella prima parte, 1.025.000 spettatori con il 20.1% nella prima parte. Azzurro – Storie di Mare ha ottenuto un ascolto di 1.089.000 spettatori con il 18.9%. A Sua Immagine ha portato a casa un a.m. di 1.299.000 spettatori pari ad uno share del 17.6%. La Santa Messa segna 1.433.000 spettatori con il 19.8%. Su Canale5 il TG5 delle 8 segna 936.000 spettatori con il 21.7%. Il documentario I Grandi Imperi della Storia segna 494.000 spettatori con il 9.5%. A seguire la Santa Messa raccoglie un ascolto di 887.000 telespettatori con il 14.6% di share. Su Rai2 O Anche No hanno tenuto compagnia a 94.000 spettatori (1.6%). Su Italia1 The Bold Type segna 75.000 spettatori con l’1.3%, nel primo episodio, e 112.000 spettatori con l’1.7%, nel secondo episodio. Su Rai 3 Geo Magazine convince 225.000 spettatori con il 4.8% di share. Su Rete 4 Casa Vianello ha coinvolto 124.000 spettatori (2.1%) e 143.000 spettatori (2.3%). Dalla Parte degli Animali raccoglie 179.000 spettatori e il 2.4%. Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 125.000 spettatori con il 4.4% di share.

Daytime Mezzogiorno

Su Rai1 l’Angelus ha raccolto 1.967.000 spettatori (21.7%). Linea Verde Estate ha intrattenuto 2.494.000 spettatori (21.4%). Su Canale 5 Le Storie di Melaverde ha interessato 773.000 spettatori con l’11.1% e1.064.000 spettatori con il 13.5%. Melaverde raccoglie 1.602.000 con il 15.7%. Su Rai2 La Nave dei Sogni ha convinto 474.000 spettatori con il 5.1%. Su Italia1 The Bold Type segna l’1.8% con 151.000 spettatori. Sport Mediaset XXL ha registrato un a.m. di 954.000 spettatori con il 7.4% (Magazine XXL: 815.000 – 6.3%). Su Rai3 TG3 ha informato 640.000 spettatori con il 6.7%. Radici registra 371.000 spettatori con uno share del 2.9%. Su Rete4 Extralarge ha fatto compagnia a 243.000 spettatori con il 2%. Su La7 Questo è Quello ha raccolto 91.000 spettatori con lo 0.9% di share. Su Tv8 TG8 Sport segna 87.000 spettatori e lo 0.8%.

Daytime Pomeriggio

Su Rai1 Il meglio di Da Noi… A Ruota Libera ha intrattenuto 1.172.000 spettatori pari ad uno share del 10.6%. Techetechetè ha raccolto 1.128.000 spettatori pari ad uno share dell’11.7%. Affari Tuoi Speciale ha raccolto un ascolto medio di 1.179.000 spettatori pari al 12%. Su Canale 5 L’Arca di Noè ha raccolto 1.893.000 spettatori con il 14.7%. Beautiful ha raccolto 1.775.000 spettatori (14.6%). A seguire la replica del prime time di Una Vita ha appassionato 1.509.000 spettatori con il 13.9%. Sex and City 2 ha appassionato 817.000 spettatori (8.3%). Su Rai2 I Misteri di Martha’s Vineyard ha convinto 598.000 spettatori pari al 5.3%. Il Ranger ha raccolto 692.000 spettatori con il 7%. Su Italia1 Lucifer raccoglie 392.000 spettatori con il 3.5%. A seguire The Brave ha convinto 444.000 spettatori (4.3%), nel primo episodio, e 371.000 spettatori (3.9%), nel secondo episodio, e 291.000 spettatori (3%), nel terzo episodio. Su Rai3 l’appuntamento con i TGR ha interessato 2.196.000 spettatori con il 17.6%. Pane Amore e Fantasia ha ottenuto 767.000 spettatori con il 7.2%. Alle 18 il Palio de La Marciliana segna 583.000 spettatori pari al 5.7%. Su Rete 4 I Mongoli ha registrato 250.000 spettatori con il 2.4%. Su La7 I Cannoni di Navarone ha appassionato 154.000 spettatori (share dell’1.5%). Su Tv8 la Superbike ottiene 225.000 spettatori (1.8%), con la Superpole, e 482.000 spettatori (4.1%), con la gara. Sul Nove Notte Brava a Las Vegas raccoglie 298.000 spettatori con il 2.8%.

Seconda Serata

Su Rai 1 Speciale Tg1 ha conquistato un ascolto di 527.000 spettatori pari ad uno share del 6.6%. Su Canale 5 Station 19 ha intrattenuto 347.000 spettatori con il 7.7% di share. Su Rai2 L’Altra DS segna 215.000 spettatori (4.1%). Su Italia1 il film Din Don – Il Ritorno segna un netto di 380.000 ascoltatori con il 5.1% di share. Brooklyn Nine Nine segna 190.000 spettatori e il 5.5%. Su Rai 3 Bar Giuseppe è visto da 153.000 spettatori (3.1%). Su Rete 4 Rimini Rimini – Un Anno Dopo è la scelta di 100.000 spettatori (2.9%).