Ascolti Tv di ieri 9 agosto 2022: Anche ieri è stata bagarre sui dati di ascolto. Ebbene, come sono i dati ufficiali relativi agli ascolti e dello share? Chi ha vinto ieri sera la gara dei programmi tv? Come saranno andati i dati del 9 agosto per i principali canali televisivi italiani?

Andiamo a scoprire i risultati con i dati di ascolto e share che riguardano tutte le fasce dei programmi televisivi della giornata di ieri in modo particolare per quanto riguarda quella che viene vista come la fascia principale: quale? Semplice. Quella prime time.

Ascolti Tv di ieri 9 agosto 2022: chi ha vinto in prime time

Nella serata di ieri, martedì 9 agosto 2022, su Rai1 Un Principe (quasi) Azzurro ha conquistato 2.006.000 spettatori pari al 14.5% di share. Su Canale 5 Viaggio nella Grande Bellezza ha raccolto davanti al video 1.070.000 spettatori pari all’8% di share. Su Rai2 Un’Ora Sola vi Vorrei ha interessato 797.000 spettatori pari al 5.7% di share. Su Italia 1 Grease ha catturato l’attenzione di 1.694.000 spettatori (12.7%). Su Rai3 Filorosso ha raccolto davanti al video 590.000 spettatori con il 4% nella presentazione, in onda dalle 21.20 alle 21.54, e 575.000 spettatori pari ad uno share del 5% dalle 21.54 alle 23.59. Su Rete4 Controcorrente Speciale totalizza un a.m. di 701.000 spettatori con il 5.3% di share. Su La7 In Onda ha registrato 608.000 spettatori con uno share del 4.5%. Su TV8 Paura in Volo ha segnato il 3% con 403.000 spettatori mentre sul Nove Palermo Milano – Solo Andata ha catturato l’attenzione di 404.000 spettatori (3%). Su Rai Premium Il Commissario Ricciardi si porta al 2% con 273.000 spettatori. Sul 20 La Fuga dell’Assassino è la scelta di 385.000 spettatori con il 2.8% e su Iris Sceriffo senza Pistola registra il 2.3% con 328.000 spettatori.