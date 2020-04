Ascolti TV domenica 19 Aprile 2020, dati auditel e share ieri: L’Allieva, Che tempo che fa, Birdman contro Live D’Urso, Ti presento i miei e Zorro ecco chi ha vinto

Nella fase che pare anticipare la Fase2, durante la quale il Covid-19 e continua a mietere vittime, informarsi è essenziale. A questo ci pensa la televisione. Ci chiediamo quando si torna a uscire e nel mentre vogliamo anche dalla tv la possibilità rilassarci.

E anche ieri sera, in prima serata, c’è stato un pieno di programmi variegati. Nella serata di Domenica 19 aprile, la sfida si è concentrata in particolare sulle ammiraglie che hanno proposto due alternative di intrattenimento. Rai 1 ha proposto L’Allieva mentre Canale 5, invece, ha puntato su Live non è la D’Urso.

Di contro su rai2 è stata la volta di Che tempo che fa, mentre Rai tre ha puntato su Birdman, film oscar pluripremiato. La risposta di Italia1 è stata in Ti presento i miei, mentre rete4 ha puntato su Zorro.

Leggi anche: Birdman, questa sera 19 Aprile 2020 su Rai3: trama e cast del film da record 5 premi oscar

Insomma, anche ieri tanti spunti sul piano della lotta agli ascolti tv. Una sfida che, in base agli ultimi dati riscontrabili sta evidenziando sfide sempre accese.

E ogni mattina, come sempre, a livello mediatico e televisivo, si è alla ricerca di risposte per lo share la prima serata. Così succede oggi per la giornata del 19 Aprile . Chi avrà vinto gli ascolti? E nelle altre fasce?

Ecco che la sfida dell’auditel, specie in prima serata, si è accesa ancora una volta nella giornata di domenica 19 Aprile 2020.

Chi avrà vinto i dati auditel e share ieri 19 Aprile 2020? Come sono andati gli ascolti TV sabato 19 Aprile 2020, i dati auditel e lo share ieri?

Tra pochi istanti, come avviene sempre quotidianamente su questa pagina potremo scoprire chi ha trionfato sui dati auditel e share di ieri, domenica 19 Aprile 2020.

Intorno alla ore 10 questa pagina verrà aggiornata con tutti i dati relativi agli ascolti tv del 19/04/2020, così da sapere chi ha vinto la prima serata di lunedì e quali sono i programmi che hanno fatto riscontrare, in tutte le face, i dati di ascolto migliori.

Tutti i risultati della programmazione tv di domenica 19 Aprile in diretta su Italia Sera tra pochi minuti.

In aggiornamento.

Ascolti Tv 19 Aprile 2020 prima serata: chi ha vinto in prime time

Questo invece è il quadro dell’Access prime time.

Ascolti TV domenica 19 aprile 2020: Preserale

Aggiornamento ore 10.16

Ascolti TV domenica 19 aprile 2020: Daytime Mattina

Ascolti TV domenica 19 aprile 2020: Daytime Pomeriggio

Aggiornamento ore 12.13

Ascolti TV domenica 19 aprile 2020: Seconda Serata

Aggiornamento ore 13.59

Leggi anche: Ascolti TV sabato 18 Aprile 2020, dati auditel e share ieri: Bolle vs Bonolis, tra Danza con me e Ciao Darwin ecco chi ha vinto