Ascolti tv: i risultati in tutte le fasce

Mattinata diurna

TG5 Mattina 25,6% contro TG1 17,3%.

Su Rai1 TgUnoMattina interessa 421.000 spettatori con l’11.4% (all’interno il TG1 delle 7 a 405.000 e il 12.9%) e il TG1 delle 8 è seguito da 857.000 spettatori con il 17.3%. A seguire Unomattina intrattiene 908.000 spettatori con il 19% e la prima parte di Storie Italiane raggiunge 877.000 spettatori con il 19.3%. Su Canale5 Prima Pagina TG5 informa 624.000 spettatori con il 20.5% e il TG5 Mattina delle 8 dà il buongiorno a 1.264.000 spettatori con il 25.6%. Mattino Cinque News raccoglie 989.000 spettatori con il 20.5% nella prima parte e 863.000 spettatori con il 19.3% nella seconda parte (I Saluti a 835.000 e il 16.9%). Su Rai2 Baci di neve raccoglie 71.000 spettatori (1.6%). Il TG2 delle 8:30 raggiunge 152.000 spettatori (3,1%) e Radio2 Social Club è visto da 237.000 spettatori (5%). Su Italia1 Una per tutte, tutte per una segna 190.000 spettatori (4.7%) e Fiocchi di cotone per Jeanie arriva a 170.000 spettatori (3.4%). Anna dai Capelli Rossi ottiene un ascolto di 179.000 spettatori (3.6%) mentre Chicago Med registra 153.000 spettatori (3.1%) e il triplo episodio di Chicago Fire registra 205.000 spettatori medi (3.7%). Su Rai3 Buongiorno Italia accoglie 421.000 spettatori pari al 12% e TGR Buongiorno Regione convince 586.000 spettatori pari al 12.2%. Dopo una presentazione a 217.000 e il 4.4%, Agorà convincerà 233.000 spettatori pari al 4.8% mentre Re Start totalizza 176.000 spettatori pari al 4%. Su Rete4 Super Car ha raccolto 73.000 spettatori (1.5%) mentre A-Team è visto da 85.000 spettatori (1.9%). Su La7 Omnibus realizza un am di 113.000 spettatori (3%) nella prima parte chiamata News e, dopo il TG La7 a 193.000 spettatori (4%), di 157.000 spettatori (3.2%) nella seconda parte chiamata Dibattito. A seguire Coffee Break totalizza 188.000 spettatori (4.1%). Su Tv8 Un biglietto dal passato raccoglie 46.000 spettatori (0.9%) mentre Una coppia per Natale segna 104.000 spettatori (share del 2.3%). Sul Nove Alta Infedeltà raggiunge 78.000 spettatori (2.1%) dalle 7:05 alle 7:27, 99.000 spettatori (2.1%) dalle 7:30 alle 7:55 e 93.000 spettatori (1.9%) dalle 7:59 alle 8:23. Su RaiPremium Incantesimo segna 85.000 spettatori (1.7%) e 71.000 spettatori (1.5%).

Mezzogiorno diurno

Elisir riacquista terreno.

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane raccoglie 982.000 spettatori (17,5%) mentre È Sempre Mezzogiorno arriva a 1.812.000 spettatori (17,5%). Su Canale5, dopo la striscia del Grande Fratello (914.000 – 17.9%), il Forum totalizza 1.448.000 spettatori con il 18.6%. Su Rai2, dopo TG Sport Giorno (362.000 – 7%), I Fatti Vostri raduna 614.000 spettatori (9.8%) nella prima parte e 977.000 spettatori (10%) nella seconda parte. Su Italia1, dopo Studio Aperto, il diurno del Grande Fratello arriva a 528.000 spettatori (4.4%) e Sport Mediaset coinvolge 774.000 spettatori con il 5.8% (Extra: 558.000 – 4.2%). Su Rai3, dopo una presentazione (185.000 – 3,7%), Elisir ottiene 383.000 spettatori (6,5%). Il TG3 delle 12 informa 832.000 spettatori (9,9%). Quante Storie conquista 619.000 spettatori (5,2%) mentre Passato e Presente in replica è seguito da 518.000 spettatori (3,9%). Su Rete4 Carabinieri 7 totalizza 75.000 spettatori (1.4%). Dopo il TG, Il Segreto raccoglie 152.000 spettatori (1.5%) e La Signora in Giallo realizza un ascolto medio di 655.000 spettatori (5%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 255.000 spettatori con il 4.3% nella prima parte e 358.000 spettatori con il 3.4% nella seconda parte chiamata Oggi. Su Tv8 4 Ristoranti raggiunge 191.000 spettatori (2,7%) mentre 4 Hotel raggiunge 189.000 spettatori (1,6%). Su RaiMovie In nome di mia figlia raccoglie 114.000 spettatori (1.9%).

Pomeriggio diurno

Il diurno di Amici tiene a distanza Il Paradiso delle Signore.

Su Rai1, dopo il TG1 Economia (2.502.000 – 18.7%), La Volta Buona ha intrattenuto 1.578.000 spettatori con il 12.4% nella presentazione e 1.557.000 spettatori con il 14.4%. Il Paradiso delle Signore registra 1.687.000 spettatori (17,4%). Dopo una breve edizione del TG1 (1.423.000 – 14.8%), La Vita in Diretta realizza un ascolto di 1.936.000 spettatori con il 18.8% nella presentazione e di 2.332.000 spettatori con il 19.6%. Su Canale5, dopo la pillola del GF (2.301.000 – 17%), Beautiful conquista 2.585.000 spettatori pari al 19.3%. Terra Amara incolla davanti al video 2.837.000 spettatori con il 22.4% mentre Uomini e Donne interessa 2.819.000 spettatori con il 25.6% (Finale: 2.344.000 – 24.2%). Il quotidiano di Amici fa sintonizzare 1.997.000 persone (20,7%) e La Promessa segna 1.884.000 spettatori (19,4%). Pomeriggio Cinque ha fatto compagnia a 1.750.000 spettatori pari al 17.1% nella prima parte ea 1.686.000 spettatori pari al 14.4% nella seconda parte (I Saluti a 1.681.000 e il 12.8%). Su Rai2 Ore 14 interessa 922.000 spettatori pari al 7.5% mentre BellaMa’ segna 507.000 spettatori pari al 5.2%. Radio2 Happy Family raccoglie 278.000 spettatori (2.7%) mentre il TG2 delle 18:15 informa 369.000 spettatori (2.9%). Su Italia1 I Simpson ha raccolto 552.000 spettatori (4,2%) nel primo episodio, 618.000 spettatori (4,9%) nel secondo episodio e 568.000 spettatori (4,9%) nel terzo episodio mentre NCIS: Los Angeles ha conquistato 386.000 spettatori (3,8%) nel primo episodio. episodio e 387.000 spettatori (4%) nel secondo episodio. Cold Case – Delitti Irrisolti raccoglie 368.000 spettatori (3.4%) e Freedom Pills registra 282.000 spettatori (2.4%). Su Rai3 l’appuntamento con i TGR informa 2.163.000 spettatori (16,4%) e TGR Leonardo sigla 1.101.000 spettatori (9,2%). Rai Parlamento Question Time coinvolge 407.000 spettatori (3.9%). Aspettando… Geo segna 941.000 spettatori (9,5%) e Geo conquista 1.761.000 spettatori (14,3%). Su Rete4 Lo Sportello di Forum ha convinto 788.000 spettatori con il 6.4% mentre TG4 Diario del Giorno è stato scelto da 363.000 spettatori con il 3.7%. A seguire Si può fare… amigo viene visto da 409.000 spettatori (3.7%). Su La7, dopo una presentazione a 320.000 e il 2.5%, Tagadàè visto da 339.000 spettatori pari al 3.3% (#Focus a 257.000 e il 2.7%). C’era una volta… il Novecento raggiunge 194.000 spettatori (1.7%). Su Tv8 Il Natale dei cuccioli realizza un’am di 271.000 spettatori (2.2%). Le previsioni per Natale registrano 351.000 spettatori con il 3.6% mentre La scelta di Jessica raduna 419.000 spettatori (3.4%). Sul Nove Ombre e Misteri arriva a 179.000 individui (1.8%) dalle 15:36 alle 16:28 mentre Little Big Italy conquista 216.000 spettatori (1.7%). Su Rai4 Hudson & Rex ha registrato 245.000 spettatori (2.1%) nel primo episodio e 320.000 spettatori (2.3%) nel secondo episodio. Su RaiMovie Piedone l’Africano è visto da 169.000 spettatori con l’1.7%.

Seconda Serata

Arbore dimezzato rispetto a giovedì scorso.

Su Rai1 Porta a Porta fa compagnia a 812.000 spettatori pari al 13.7% (all’interno, una breve edizione del TG1 a 1.764.000 e il 18%). Su Canale5 TG5 Notte informa 765.000 spettatori (8.8%) mentre Com’è bello far l’amore divertente 296.000 spettatori (7.3%) nella parte rilevata fino all’1:59. Su Rai2 Appresso alla Musica , con Renzo Arbore, raccoglie 309.000 spettatori (3,5%) mentre Storie di Donne al Bivio è scelto da 147.000 spettatori (3,6%). Su Italia1 Coppa Italia Live raduna 1.163.000 spettatori con il 7% e Tokarev segna 340.000 spettatori con il 5.2%. Su Rai3 TG3 Linea Notte incolla davanti al video 187.000 spettatori (2.6%) e Newton sigla 64.000 spettatori (2%). Su Rete4 Sissisignore è la scelta di 133.000 spettatori (4.2%) nella prima parte. Su La7 TG La7 Notte è visto da 168.000 spettatori (4.4%). Su Tv8 …Con amore Babbo Natale tiene svegli 126.000 spettatori (2.8%). Sul Nove Operazione NAS arrivano a 122.000 individui (1.8%) e a 98.000 individui (2.2%).