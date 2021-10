Ascolti Tv prima serata di ieri 3 Ottobre 2021: ecco chi ha vinto

Ascolti Tv di ieri 3 ottobre 2021: Anche ieri è stata bagarre sui dati di ascolto. Ebbene, come sono i dati ufficiali relativi agli ascolti e dello share? Chi ha vinto ieri sera la gara dei programmi tv? Come saranno andati i dati del 3 ottobre per i principali canali televisivi italiani?

Andiamo a scoprire i risultati con i dati di ascolto e share che riguardano tutte le fasce e a tutti i programmi televisivi della giornata di ieri. Per ogni fascia oraria, esordendo dalla più combattuta, e dunque il prime time, senza dimenticare l’access e il preserale e le altre, come la seconda serata, ecco cosa è accaduto il 3 ottobre 2021 quali sono le analisi sui dati di share.

Quali sono state le trasmissioni più viste per ogni fascia, in base allo share, per quanto riguarda ieri ? Cosa veniva proposto ieri in prima serata? La battaglia fra Rai e Mediaset è stata avvincente: chi potrà gioire per gli ascolti del prime time? E per quanto riguarda le altre fasce, chi sorriderà?

Ascolti Tv 3 ottobre 2021 prima serata: chi ha vinto in prime time

Nella serata di ieri, domenica 3 ottobre 2021, su Rai1 – dalle 21.36 alle 23.25 – I Bastardi di Pizzofalcone ha conquistato 3.994.000 spettatori pari al 19.13% di share. Su Canale 5 – dalle 21.20 alle 23.47 – la quarta puntata di Scherzi a Parte ha ottenuto un ascolto medio pari a 2.914.000 spettatori pari al 14.43% di share (Highlights: 1.479.000 – 12.57%). Su Rai2 NCIS Los Angeles in prima tv assoluta ha catturato l’attenzione di 924.000 spettatori (3,93%). A seguire la settima stagione di NCIS News Orleans ha raccolto 798.000 spettatori con il 3.61%. Su Italia1 il film La Mummia ha intrattenuto 1.046.000 spettatori con il 5% di share. Su Rai3 preceduto da una presentazione di 32 minuti (1.497.000 – 6.97%), il ritorno di Che Tempo Che ha raccolto davanti al video 2.277.000 spettatori (9.81%) dalle 20.37 alle 21.57, e 1.479.000 spettatori (7.64%) dalle 22.01 alle 23.39 nella parte denominata Il Tavolo (L’Ora di Marzullo di 2 Minuti: 709.000 – 5.44%). Su Rete4 Controcorrente Prima Serata è stato visto da 765.000 spettatori con il 3,9% di share (Saluti: 435.000 – 4,23%). Su La7 Atlantide ha interessato 456.000 spettatori con il 2,12%, dalle 21.22 alle 23.17, e 258.000 spettatori con il 2,7%, dalle 23.23 0,59. Su Tv8 il Motomondiale – Gran Premio delle Americhe –è stato seguito da 516.000 spettatori (2.2%), con la gara di Moto 2 in onda dalle 21.21 alle 22.14, e 657.000 spettatori (4.4%), con la gara di Moto GP in onda dalle 23.07 alle 23.55 (il Motociclismo netto dalle 19.57 alle 23.55: 561.000 – 2,8%. Sul Nove The Italian Job segna 313.000 spettatori (1.54%). Su Rai4 Doppio Sospetto ha ottenuto 247.000 spettatori con l’1,13%. Su Iris Il Conte di Montecristo segna 469.000 spettatori e il 2,3%. Su Cine 34 Scuola di Ladri raccoglie 225.000 spettatori pari all’1%. Su Sky Uno Antonino Chef Academy segna 80.000 spettatori e lo 0,36%. Su DAZN (parte rilevata da Auditel) Atalanta-Milano segna 786.000 spettatori e il 3,44%.

Ascolti TV Access Prime Time

Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno ha raccolto 4.578.000 spettatori con il 19,82%. Su Canale 5 la nuova edizione di Paperissima Sprint ha ottenuto 2.921.000 spettatori con il 12.71%. Su Italia1 NCIS ha totalizzato 1.164.000 spettatori (5,09%). Su Rete 4 Controcorrente segna 1.053.000 spettatori (4,7%), nella prima parte, e 921.000 spettatori (3,96%), nella seconda parte. Su La7 In Onda segna 735.000 spettatori con il 3,2%. Su Tv8 la gara di Moto 3 ha interessato 631.000 spettatori pari al 2,8% di share. Sul Nove Little Big Italy ha convinto 382.000 spettatori con l’1,7%. Su Sky Sport Moto Gp la Moto GP– dalle 20.38 alle 21.44 – segna 305.000 spettatori con l’1,3%.