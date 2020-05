Ascolti TV venerdì 8 Maggio 2020, dati auditel e share ieri: ecco chi ha vinto

Siamo nel pieno del primo weekend della fase del coronavirus che arriva dopo l’inizio della Fase 2 in Italia: e la televisione continua a raccontare e ad informarci ma non solo.

La televisione, ieri 8 Maggio 2020 ha continuato la sua battaglia per gli ascolti con il solito clou della informazione sul coronavirus. Quali sono stati i programmi clou a parte quelli sulle news? Sguardo alla prima serata.

Su Rai 1 ci sono stati i David di Donatello 2020 su Rai 2 invece N.C.I.S mentre su Rai 3 La ruota delle meraviglie – Wonder Wheel. In risposta su Canale 5, riecco Scherzi a parte mentre su Italia 1 the Twilight Saga Breaking Dawn- e poi Quarto grado su Rete 4.

Ecco che la sfida dell’auditel, specie in prima serata, si è accesa ancora una volta nella giornata di venerdì 8 Maggio 2020.

Ascolti Tv venerdì 8 Maggio 2020 prima serata: chi ha vinto in prime time

Su Rai1 i David di Donatello 2020 è stato visto 2.040.000 spettatori pari all’8.4% di share, mentre su Canale 5 Scherzi a Parte ha divertito 2.148.000 spettatori pari al 9.3% di share.

Rai2 prima NCIS ha appassionato 2.054.000 spettatori pari al 7.2% di share, poi con The Rookie 1.915.000 (7.5%). Su Italia 1, invece, The Twilight Saga: Breaking Dawn – Parte 2 ha catturato l’attenzione di 2.437.000 spettatori (9.5%). Rai3 con La Ruota delle Meraviglie ha raccolto davanti al video 1.429.000 spettatori, con uno share pari a 5.3%.

Su Rete4 Quarto Grado totalizza 1.748.000 spettatori con l’8.6% di share mentre Propaganda Live, su La 7, ha registrato 1.553.000 spettatori con uno share del 7.5%. TV8 con Italia’s Got Talent – Best Of ha segnato il 3.2% con 830.000 spettatori. Sul Nove, invece, Fratelli do Crozza – Il Meglio di quando si stava Meglio ha divertito 626.000 spettatori, con uno share pari al 2.3%)

Questo invece è il quadro dell’Access prime time.

Ascolti TV venerdì 8 Maggio 2020: Preserale

Ascolti TV venerdì 8 Maggio 2020: Daytime Mattina

Ascolti TV venerdì 8 Maggio 2020: Daytime Mezzogiorno

Ascolti TV venerdì 8 maggio 2020: Daytime Pomeriggio

Ascolti TV venerdì 8 Maggio 2020: Seconda Serata

