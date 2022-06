Assegno unico figli 2022, ecco cosa potrebbe cambiare

(Adnkronos) – Assegno unico pieno per i figli fino a 21 anni solo per quest’anno. Una bozza del dl Semplificazioni stabilisce che a partire dal 2023 l’importo pieno dell’assegno sia destinato solo ai figli fino a 18 anni, oltre quella soglie l’importo sarà più basso.

Inoltre, maggiorazione di 120 euro e nessun limite di età nel 2022 per l’assegno unico per i nuclei con almeno un figlio a carico con disabilità secondo quanto prevede la bozza del Dl Semplificazioni. La misura costa 122 milioni euro in arrivo dal Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità.