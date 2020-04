Assicurazione auto gratis, l’iniziativa di UnipolSai: voucher per rimborso di un mese

Per tutti i clienti di UnipolSai, attraverso un messaggio, è arrivata in questi giorno un buona notizia: la compagnia di assicurazione rimborsa un mese per venire incontro alle esigenze dei suoi clienti afflitti dall’emergenza coronavirus. L’SSMS in questione recita così: “#UNMESEPERTE: per accedere al voucher di rimborso di un mese di assicurazione RCA, clicca su: https://unmeseperte.unipolsai.it/ e segui le istruzioni”.

Accedendo al link succitato è necessario poi inserire i dati del veicolo assicurato per richiedere il voucher di un mese di rimborso di assicurazione. Una bella iniziativa in un momento così delicato, ma scopriamo meglio cosa si intende per un mese di rimborso. UnipolSai, infatti, non rimborserà materialmente il mese di assicurazione ma renderà attiva la promozione al momento dell’eventuale rinnovo.

Un mese di sconto al rinnovo

Come detto il mese di rimborso auspicato da UnplSai non verrà erogato sul conto corrente del cliente, ma lo sconto in questione, dell’8,3%, verrà applicato nel caso in cui si decidesse di procedere al rinnovo con l’agenzia assicurativa.

“Tutto si è fermato: il mondo del lavoro, lo sport e persino le nostre auto. Ma la nostra voglia di dare una mano continua – si legge sul sito di unipolSai – UnipolSai restituisce a te e ad altri 10 milioni di Clienti assicurati RC Auto un mese di polizza con un voucher. In un momento così difficile per tutti, vogliamo ripartire insieme”, è nato così l’iniziativa di UnipolSai che dà quindi l’opportunità, non dovuta, di elargire un mese di abbonamento gratuito a chiunque opti per il rinnovo. Un buon modo per incentivare i clienti a non cambiare agenzia e allo stesso tempo aiutarli in un momento complicato.