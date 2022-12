Assimedici e SanitAssicura rinnovano la convenzione con Federfarma

(Adnkronos) –

Assimedici e SanitAssicura si confermano nel mondo delle farmacie grazie al rinnovo della convenzione stipulata con Federfarma per il terzo anno consecutivo. Lo storico broker assicurativo Assimedici, grazie alla forte partnership con SanitAssicura (Gruppo Consulcesi) – si legge in una nota – ha ottenuto questo risultato che permetterà di dare continuità a un progetto dedicato a tutte le farmacie associate sul territorio nazionale per supportarle al meglio nella loro gestione del rischio.

I farmacisti associati a Federfarma possono contare su un supporto h24 al numero 06.56.54.72.79 e di un sito internet www.federfarma.assimedici.it in cui trovare tutti gli approfondimenti e acquistare le integrazioni disponibili per loro in completa autonomia.

“Siamo fieri di consolidare questo progetto – commentano Attilio Steffano, presidente di Assimedici, e Simone Colombati, amministratore unico di SanitAssicura – con il massimo impegno e dedizione per supportare un cliente così prestigioso come Federfarma, certi di aver creato una sinergia che garantirà altre grandi soddisfazioni per il futuro. Stiamo riuscendo a raggiungere gli obiettivi di longevità del progetto che ci eravamo prefissati all’inizio di questo fantastico percorso che ha messo al centro, prima di tutto,

le necessità dei farmacisti, delle farmacie e di Federfarma”.