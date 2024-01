Attività produttive – Il M5S: “Piano del commercio I Municipio contraddice dettato costituzionale, Giunta inadeguata e pressapochista” 

“Oggi in I Municipio sul tema commercio e ambulanti viene contraddetta la Costituzione italiana. Ovvero è stato presentato dalla giunta dem il piano – non piano, ovvero una bozza di intervento che però per la maggioranza è solo una ricognizione, peraltro congelata ancora alle vecchie regole del 2019.

Ricordiamo che da allora la giunta Raggi aveva emanato nel Tavolo tecnico del decoro tutto l’elenco delle centinaia di postazioni incompatibili, che a oggi stanno ancora lì in strada, grazie all’inerzia del Municipio I di ieri e di adesso, nonostante il richiamo costituzionale di Mattarella e la stessa diffida intimata dall’assessora comunale del loro medesimo partito.

In questo scenario paralizzato di degrado, che ci mostra bancarelle poste contro il Codice della strada e del decoro ovunque, i signori della maggioranza sono riusciti a citare, nella medesima stesura a tutela delle imprese, l’art 51 sulla parità di genere sul piano del commercio invece dell’art. 41, e solo grazie alla segnalazione della consigliera Festa l’assessore al commercio si è scusato e l’ha modificato.

Tutto ciò ci preoccupa e ci dà il polso del livello di accuratezza e di pressapochismo di questa giunta municipale“.

Così in una nota la capogruppo del M5S in Campidoglio Linda Meleo e la capogruppo del M5S in I Municipio Federica Festa.

