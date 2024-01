Auguri a Federica Pellegrini e a Matteo Giunta per l’arrivo della figlia Matilde

Auguri a Federica Pellegrini e a Matteo Giunta per l’arrivo della figlia...

“Finalmente sei arrivata!!!” Alle 6:51 del 3 gennaio 2024 è nata Matilde. “Grazie agli angeli che ci hanno accudito durante questo viaggio, Titty, Marcello, Giada, Alessandra, Massimo e a tutto il team dell’ospedale Sacro Cuore.” La ex nuotatrice e il marito Matteo Giunta ne hanno annunciato la nascita sui social. Da subito tutti gli auguri da parte di personalità influenti e non.

A partire da Martina Carraro (moglie di Fabio Scozzoli), Stefania Pirozzi, Massimiliano Rosolino (con cui Federica ha avuto un flirt quando era ancora molto giovane), Luca Marin. Poi Piero Codia e il campione paralimpico di nuoto Simone Barlaam. Katinka Hosszú e Ranomi Kromowidjojo, poi Gianmarco Tamberi, il tennista Fabio Fognini, la schermitrice Rossella Fiamingo, l’ex pattinatrice artistica Valentina Marchei, la tennista Sara Errani, il campione di beach volley Daniele Lupo, la calciatrice Regina Baresi, l’ex pallanuotista Amaurys Perez. Anche la Juventus non ha mancato a farle gli auguri. Poi Luca Argentero, Emma Marrone, l’imprenditore ed ex marito di Deborah Compagnoni Alessandro Benetton. Ha scritto “Evviva Matilde! Benvenuta Matilde”. Tantissimi altri a fargli gli auguri per questa gioia e tanti altri ne arriveranno.